Овощи и фрукты с самой полезной кожурой

1 Во многих случаях может показаться невозможным съесть кожуру апельсина, мандарина или банана, поскольку ее текстура не способствует употреблению. Однако есть различные способы, которые помогают сделать это, прежде чем выбрасывать. В некоторых случаях вы можете есть кожуру вместе с самими фруктами, а также использовать для приготовления компотов или сопровождения десертов и настоев. Фактически оболочка, которая покрывает фрукты, очень важна из-за высокого содержания клетчатки. Растительные волокна создают ощущение сытости и помогают контролировать вес. Мандарин Одним из цитрусовых с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов является мандарин. Он выделяется витаминами А и С, которые отвечают за правильное развитие и функционирование обмена веществ. Помимо наслаждения вкусом, вы также можете воспользоваться его кожурой – от приготовления настоев до использования в салатах, а также для масел и уксусов, чтобы придать иной вкус некоторым десертам.

2 Тыква Запеченная тыква считается одним из любимых блюд многих людей. Однако знаете ли вы все преимущества этого овоща? Основным качеством тыквы является ее высокое содержание каротина, который в печени превращается в витамин А. Но самое важное в этом случае то, что в кожуре накапливается большее количество белка, клетчатки и калия, чем в мякоти. Также она обладает слабительными и мочегонными свойствами.

3 Банан Кожура бананов содержит витамины, магний и калий. Кроме того, еще одним поразительным компонентом является триптофан, природный антидепрессант, который поддерживает уровень серетонина в мозге и улучшает настроение людей. Чтобы воспользоваться банановой кожурой, вы можете приготовить компот, а также натереть ее на терке и добавить в тесто.

4 Помидоры Помидоры часто добавляются в салаты или соусы. Они отличаются богатством витамина С и высоким содержанием ликопина, фитохимического вещества с мощным антиоксидантным эффектом. Фактически, один из лучших способов использовать их качества – съесть вместе с кожурой. Кроме того, во многих случаях кожура таких продуктов, как зеленые помидоры, черника, сливы и яблоки, помогает контролировать и снижать уровень сахара в крови.

5 Апельсин Как и в помидорах, кожура апельсина также является ценным природным источником антиоксидантов (в основном, витамина С) и клетчатки. Однако мало кто решится есть апельсин вместе с ней. К счастью, вы можете использовать апельсиновую кожуру в других целях, например, в кондитерских изделиях или настоях. Также можно сделать засахаренные апельсиновые корки или использовать их для варенья.