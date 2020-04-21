Как обрабатывать продукты, принесенные из магазина?

1 4 правила безопасности Мыть, чистить, подвергать тепловой обработке или замораживать 1. До и после обработки свежих продуктов всегда мойте руки в течение 20 секунд теплой водой с мылом. 2. Предварительно протрите и продезинфицируйте рабочие поверхности: столешницу, разделочную доску, ножи и др., а чтобы избежать перекрестного загрязнения, готовьте мясо, рыбу, птицу и яйца отдельно. 3. Чтобы уничтожть вирусы и бактерии, подвергайте пищу термической обработке и помните, что надлежащая температура хранения холодных блюд должна быть не выше 5° С. 4. Чтобы предотвратить размножение вредных микроорганизмов, охладите продукты в течение двух часов.

2 Проверьте продукты на предмет повреждений Старайтесь быть внимательнее, когда выбираете фрукты и овощи в магазине, на них не должно быть вмятин и повреждений. Если заметили их только дома, срежьте ножом, этого будет достаточно. Не употребляйте в пищу гнилые, испорченные овощи и фрукты.Капуста, салаты: снимите и удалите крайние листья. Помните, что больше всего вредных веществ накапливается в верхних листьях и кочерыжке.

3 Промойте перед тем, как резать До того, как срезать кожу или очищать плод, его все равно нужно тщательно вымыть в проточной воде. Это касается фруктов и овощей, с которых вы удаляете шкурку (картофель, репчатый лук, бананы, лимоны, апельсины и т. д.), ведь микробы могут попасть на нож, мякоть или рабочую поверхность. Не рекомендуется мыть овощи и фрукты с какими-либо моющими средствами, они могут оставлять вредный для организма налет, а вот щетку для чистки твердых овощей использовать можно и даже нужно. Картофель, морковь, свекла: замочите в тёплой воде на 10−15 минут, а после очистите щеткой от остатков земли. Цитрусовые: перед тем, как очищать, можно ошпаривать кипятком. Виноград: можно разделить на мелкие грозди и промыть в дуршлаге.

4 Варите, тушите и замораживайте Некоторые специалисты утверждают, что в период распространения инфекционных заболеваний безопаснее есть продукты, которые подвергались тепловой обработке, с которых можно счищать кожицу либо те, которые были предварительно заморожены и продаются в закрытых упаковках. Можно также использовать консервированные овощи и фрукты, а из сухофруктов варить компоты или добавлять их в запеканки и каши. Сухофрукты: промойте в холодной воде, а после обдайте кипятком.

5 Вытирайте правильно Ещё один ключевой фактор, о котором нужно не забывать, это чистые полотенца или одноразовые бумажные салфетки. Чтобы после мытья фруктов и овощей избежать повторного заражения, вытирайте их бумажными полотенцами, а если их нет, старайтесь менять чаще кухонные или сушите овощи, оставив их на тарелке.