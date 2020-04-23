Как питаться при густой крови?

Новости шоу бизнеса:Сейчас у многих людей наблюдается густая кровь, то есть вязкость её повышена.

Кровь важна для нормальной жизнедеятельности организма. Она является одной из основных биологических жидкостей, от которой зависит здоровье человека. Увеличенный показатель Д-димер говорит об этой проблеме.

Во многом помочь при густой крови может правильное питание. Ведь это поможет привести вязкость крови в нормальное состояние. Подробнее об этом рассказываем в материале.

Сбалансированное питание

Питание должно быть максимально сбалансированным по различным параметрам: белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и другие. Кровь становится гуще, если в рационе недостаточно белков и аминокислот. Поэтому в меню надо обязательно включить мясо — нежирные сорта, типа курицы или индейки. Не лишними будут рыба, молочные продукты и яйца.

Наиболее ценным компонентом из всех аминокислот является таурин. Поэтому нужно потреблять продукты с ним в составе. Это морепродукты, БАДы, витаминные комплексы с таурином.

Также в питании должен быть жир. Это важная составляющая липидной мембраны клеток крови. Нормализация мембран эритроцитов и тромбоцитов будут предотвращать «склеивание» клеток. Одним из самых важных компонентов является омега-3, она входит в состав жирных сортов морской рыбы, а также в оливковом, льняном маслах.

Также при густой крови будет полезно потреблять имбирь, чеснок, лук, миндаль, кешью, семечки подсолнечника, сок алоэ, свеклу, горький шоколад. Нужно соблюдать витаминный баланс. В том числе плохо влияет переизбыток витаминов С и К, которые могут привести к густой крови. К такому же результату приводит и недостаток витамина Е. Поэтому баланс витаминов крайне важен.

Есть продукты, которых лучше исключить из питания ради того, чтобы кровь не была густой. К ним относят бананы, гречневую кашу, черноплодную рябину, крапиву, белокочанную капусту.

Имеются даже физиологические состояния, при которых кровь становится гуще. Это, например, беременность. Особенно если она проходит с осложнениями.

В любом случае при густой крови лучше получить консультацию врача и не принимать лекарств без его назначения.

Обильное питье

Чтобы густая кровь перестала быть проблемой, нужно также придерживаться оптимального питьевого режима. Следует выпивать не меньше 30 миллилитров воды на 1 килограмм веса. Если в рационе есть кофе, чай, а также соки и компоты, то количество чистой питьевой воды нужно увеличить.