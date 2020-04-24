Как стакан теплой воды улучшит здоровье

Новости шоу бизнеса:Вода нужна для полноценной деятельности органов слуха и зрения, для правильного кровообращения и пищеварения.

Горячая вода значительно улучшает обмен веществ и помогает быстрее похудеть, пишет The Health Site.

Ученые выяснили: употребление теплой воды натощак повышает метаболизм до 30%. Горячая вода увеличивает его еще на 10%. Но речь не о кипятке, а о температуре 70-80 градусов. Эффект длится в течение 40 минут после питья.

Дополнительные плюсы горячей воды:

облегчает переваривание пищи;

налаживает работу кишечника и избавляет от запоров;

улучшает кровообращение;

очищает организм от продуктов пищеварения, токсинов и слизи;

улучшает вид кожи и избавляет от прыщей;

нормализует сон;

снижает дискомфорт при головной боли.

Неоспорима польза горячей воды и при простуде: увлажняет слизистые, облегчает отхождение мокроты, а вдыхаемый пар снимает заложенность носа.

Холодная водичка, помимо пользы, может нанести организму вред. Она сужает сосуды, замедляет переваривание пищи и нарушает процесс терморегуляции. То есть в жаркую погоду организм может не охладиться от такой воды, а наоборот, перегреться: случится спазм сосудов, участвующих в теплообмене. К тому же, холодная вода хуже утоляет жажду.