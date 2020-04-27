Чем полезна перловая каша?

Новости шоу бизнеса:Если учесть богатый витаминный состав этого злака, то перловка действительно может претендовать на звание жемчужины среди круп.

Медики заявили, что каша из перловки положительно влияет на организм человека и способна защитить от многих хронических заболеваний. По этой причине употреблять ее в пищу следует как мощно чаще.

Перловую крупу делают из ячменя. На нашем столе перловая каша – не частый гость, в отличие от гречки и совершенно напрасно. Ячмень используется также при выпечке хлеба, в приготовлении различных напитков.

Эксперты отмечают, что данное зерно оказывает положительное воздействие на организм, насыщает множеством витаминов, минералов и полезных волокон. В частности, в ячмене много ниацина, придоксина и тиамина – витаминов, крайне необходимых нашему организму.

Специалисты в ходе исследования установили, что употребление перловой каши помогает снизить риск заболевания диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, перловка в рационе помогает в борьбе с избыточным весом и многими хроническими недугами.