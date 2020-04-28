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ТОП простых действий, которые помогут подготовиться к лету

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ТОП простых действий, которые помогут подготовиться к лету
05:18 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Лето такая пора, когда особенно хочется выглядеть на все 100%, чувствовать лёгкость во всём теле и позволить себе надеть вооон ту коротенькую юбочку или обтягивающие шорты.

  • 1

    Легкое утро

    Вот уже лет пять я начинаю день с 1—2 стаканов воды, затем пью свежевыжатый овощной сок, зеленый смузи, а позже завтракаю порцией фруктов. Если времени на сок или смузи нет, и бутылочки зеленого сока не оказалось в холодильнике, просто беру с собой в офис или в такси грушу, виноград, яблоко или пару мандаринов. После такого завтрака чувствую прилив бодрости и свежести. Иногда на отдыхе я пробую поэкспериментировать с более сытным завтраком, но каждый раз замечаю, что после утренней каши или другого плотного завтрака вместо желания двигаться и делать дела, появляется сонливость и медлительность. Я верю, что еду организм должен заработать, и если в 8 утра совсем не хочется каши, эта каша усвоится организмом гораздо лучше ближе к полудню.

    После легкого завтрака прогулку до работы хочется совершить с большей скоростью, подняться пешком по эскалаторам или выйти из такси на полкилометра раньше, чтобы успеть поймать порцию весеннего воздуха и солнца.

  • 2

    Прогулки быстрым шагом

    Ходьба — одна из самых гармоничных, доступных и универсальных физических нагрузок. Особенно, если в руках нет тяжелых сумок, а на ногах нет каблуков. Прогулка быстрым шагом до офиса, в обеденный перерыв или после ужина рядом с домом — мы так много сидим, что должны заново приучать себя к ходьбе и прогулкам, выталкивать себя из дома и офиса на улицу. Чтобы совместить полезное с полезным, во время ходьбы я слушаю в наушниках аудиолекции и аудиокниги.

    Во время пеших прогулок кровь более интенсивно движется по сосудам и улучшает работу всех органов, снижается уровень холестерина. Ходьба быстрым шагом способствует выводу токсинов из организма, укрепляет наши суставы и позвоночник, действует на нас как естественный антидепрессант.

  • 3

    60 минут в бассейне

    Для меня бассейн — это лучшее средство для снятия накопленного в теле и голове напряжения и одно из лучших средств для тонуса мышц. Во время последних каникул на еще холодном море я каждый день плавала по часу в бассейне. За неделю плавания ноги, бедра и спина обзавелись идеальным тонусом. В Москве достаточно ходить в бассейн хотя бы раз в неделю, чтобы поддерживать желаемый результат.

    Если в бассейне есть сауна, то можно после плавания как следует попотеть. Главное — не сидеть долго в сауне до бассейна, иначе тело так расслабится, что его будет сложно заставить активно плавать и махать ногами.

  • 4

    Больше воды, меньше чая

    Холода все реже напоминают о себе, а значит все реже появляется потребность согреться горячим чаем. Весной я всегда начинаю пить больше простой питьевой воды, чем зимой. Вода помогает процессам детоксификации, улучшает пищеварение и в лучшую сторону отражается на состоянии кожи. С соком лимона, лайма или с добавлением нарезанных ягод — берите с собой в офис что-то, что добавит воде приятный вкус и пользу.

  • 5

    Раньше ложиться и раньше вставать

    Когда после долгой зимы утро наконец стало приносить радость и встречать нас солнцем и пением птиц, совсем не хочется пропускать это прекрасное время в кровати. Лишний час утром — это возможность прогуляться до работы, позагорать на балконе или начать день с зарядки. Весной и летом гораздо проще входить в один ритм с природой, чем темной холодной зимой.

  • 6

    Ура, огурцы!

    Уже в апреле на рынках и в супермаркетах растет разнообразие овощей и зелени. Снова появляются вкусные огурцы, сладкие помидоры и ароматная зелень. И количество салатов в рационе увеличивается с каждым днем. Важная составляющая любого салата — вкусная заправка. Это может быть микс нефильтрованного оливкового масла холодного отжима и измельченных грецких орехов, мелко нарезанный молодой сыр с козьим йогуртом, песто из базилика и кедровых орешков, паста из оливок или вяленых томатов. Ммм!

    Если каждый день съедать две щедрые порции салата в день (одну в обед, вторую на ужин), вы заметите, что есть жареное и сладкое хочется все реже, а есть овощи и зелень все чаще.

  • 7

    Увлажнение кожи

    Весной кожа просит обновления, и именно сейчас самое время уделить внимание ее тонусу и увлажнению, чтобы с первых солнечных дней загар ложился ровно и красиво. Если массаж сухой щеткой не стал вашим ежедневным ритуалом зимой, обзаведитесь этой привычкой весной. Помимо лимфодренажного эффекта, массаж сухой щеткой улучшает тонус кожи, мягко отшелушивает, добавляет упругость и мягкость в нужных местах. После массажа сухой щеткой и душа я наношу на тело косметическое масло.

  • 8

    Смена настроек

    Убрать подальше одежду, которая больше не вызывает никаких эмоций, отвезти на дачу надоевшую и ненужную посуду, выкинуть старое кресло, помыть окна, отписаться от надоевших профилей в инстаграме, навести порядок в компьютере и почистить память айфона. Записаться на бокс, пилатес или курсы фотошопа — взяться за что-то новое и давно желанное.

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Здоровье, Лето, Советы медиков, Лето 2020, Подготовка к лету, Что успеть сделать к лету.
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