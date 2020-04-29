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Тахикардия: лечение народными средствами

Тахикардия: лечение народными средствами
13:27 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Если тахикардия проявляется время от времени, могут помочь народные средства.

Причин, по которым возникает учащенное сердцебиение, множество. Это и стресс, и злоупотребление спиртными напитками, и повышенные физические нагрузки.

Если повышенный пульс становится частым явлением, поход к врачу лучше не откладывать. 

При учащенном сердцебиении помогает отвар шиповника. Для этого столовую ложку ягод заливают двумя стаканами кипятка и дают настояться в течение пары часов. Плоды шиповника полезны для организма, поскольку содержат витамин С и укрепляют иммунитет.

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Также при тахикардии рекомендуется пить отвар мяты или мелиссы с лимоном. Этот напиток помогает справиться со стрессом. Процесс приготовления прост – чайная ложка измельченного растения и стакан кипятка. Затем процедить, добавить лимонный сок и мед.

Незаменим и отвар пустырника. Если свежего растения у вас нет, можно купить настой в аптеке и развести 10-15 капель в половине стакана воды.

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Здоровье, Лечение, Тахикардия, Советы медиков, Народные средства лечения.
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