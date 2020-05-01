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Морковь: польза для иммунитета и пищеварения

Морковь: польза для иммунитета и пищеварения
18:42 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Морковь полна антиоксидантов, которые способствуют хорошему функционированию организма: иммунитету, восстановлению тканей и т.д.

Морковь - один из самых простых в приготовлении овощей. Дети и взрослые наслаждаются сладким вкусом и колоритным ароматом.

Что полезного делает морковь для здоровья организма? Вот 5 главных преимуществ.

Содержит полезные питательные вещества

Морковь чрезвычайно питательна. 100 г порция моркови содержит:

  • Калории: 41 ккал

  • Жир: 0,24 г

  • Углеводы: 9,58 г

  • Клетчатка: 2,8 г

  • Кальций: 33 мг

  • Магний: 12 мг

  • Фосфор: 35 мг

  • Калий: 320 мг

  • Натрий: 69 мг

  • Витамин С: 5,9 мг

Защищает зрение

Морковь является отличным источником бета-каротина. После употребления организм превращает бета-каротин в витамин А , жирорастворимый витамин, который защищает глаза от дегенерации желтого пятна. Люди с дефицитом витамина А чаще испытывают различные степени нарушения зрения.

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Повышает иммунитет

Морковь обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогают иммунным реакциям на инфекции и болезни. Витамин А работает вместе с витамином С, другим мощным антиоксидантом, для повышения иммунитета и предотвращения повреждения клеток. Витамин С повышает выработку лейкоцитов, которые борются с патогенами.

Поддерживает сердечно-сосудистую систему

Регулярное употребление моркови значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Овощ содержит антиоксидант, известный как лютеолин, который предотвращает воспаление артерий, вызванное бляшками холестерина.

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Улучшает пищеварение

В моркови содержится много клетчатки, которая способствуют регулярному движению кишечника, тем самым снижая риск расстройства желудка, вздутие живота и запоров. Пищевые волокна ингибируют абсорбцию избытка холестерина и глюкозы.

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Здоровье, Польза, Морковь.
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