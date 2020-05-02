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Вредные сочетания продуктов, которых следует избегать

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Вредные сочетания продуктов, которых следует избегать
12:41 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты назвали 5 сочетаний продуктов, которых следует избегать желающим иметь крепкое здоровье.

  • 1

    Молоко и бананы

    Токсическая комбинация, которую нужно избегать всеми силами. Она вызывает сильную сонливость и затуманенность сознания. Если вам нравится смузи с бананами, то добавьте туда зелёный кардамон, молотую корицу или мускатный орех, чтобы полученная смесь не воздействовала негативно на пищеварение.

  • 2

    Фрукты и йогурт

    Молочные продукты вызывают застой в пищеварительной системе. Они блокируют носовые пазухи, ухудшают симптоматику простуды и аллергии. Сочетание этих продуктов с фруктами усиливает негативное течение описанных выше и явлений.

  • 3

    Крахмалистые углеводы и помидоры

    Помидоры сами по себе кислотный продукт, а если сочетать его с углеводами, то можно добиться несварения, сильной изжоги и других расстройств пищеварительной системы.

  • 4

    Сок и рис

    В плошке с рисом и в стакане апельсинового сока нет ничего плохого, если вы не употребляете все это одновременно. После такой комбинации ожидайте резкий скачок уровня сахара в крови.

  • 5

    Яйца и жареное мясо

    Популярное в ресторанах сочетание, также не являющееся полезным. Негативно влияет на процессы пищеварения и провоцирует изжогу.

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Здоровье, Продукты питания, Продукты, Вредные продукты, Советы медиков.
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