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Какие теплые напитки спасают от кашля

Какие теплые напитки спасают от кашля
09:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Во время кашля, как правило, отекают носоглотка, гортань и выделяется из носа много слизи.

Есть несколько видов напитков, которые облегчат простуду и кашель.

Чтобы уменьшить эти проявления простуды, которые провоцируют или усугубляют кашель, нужно включить в свое меню такие напитки.

Например, любой теплый чай без кофеина – это может быть чай из заварника обычный, или из трав.

Также полезно будет хотя бы раз в день, пока вы лечитесь, выпить чашку горячего куриного бульона.

Напитки, которые могут помешать действию лекарства

Теплые фруктовые соки полезны вдвойне – они и источник витамина С, и источник жидкости, которая улучшает обменные процессы. Соки же позволяют избавиться от слизи.

Кроме того, стоит при кашле пить много теплой чистой воды – можно даже без лимона и меда. Но с медом слизь быстрее покинет вас и вам будет легче дышать.

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Здоровье, Напитки, Кашель, Советы медиков, Теплые напитки, Чем спасаться от кашля.
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