Укрепляем иммунитет вкусным и полезным чаем

1 Мята Душистые листочки мяты оказывают успокаивающее действие. Кроме того, мята охлаждает, поэтому чай с этой ароматной травкой — идеальный вариант для жаркого летнего дня. Зимой мята тоже полезна: она помогает сбить температуру во время простуды или гриппа, снимает головную боль и оказывает обезболивающее действие.

2 Шалфей В этой траве много антиоксидантов, которые способствуют выведению свободных радикалов из организма и препятствуют развитию онкологических заболеваний и болезней сердца. Регулярное употребление чая с листьями и цветочками шалфея способствует замедлению процессов старения в организме и стимулирует умственную деятельность.

3 Жасмин Благоухающий жасмин стимулирует работу мозга и оказывает освежающее действие. Другой полезный эффект цветка — тонизирующий: если чувствуете упадок сил и хроническую усталость, непременно добавляйте в чай цветочки бодрящего растения. А еще напиток полезен при гипотензии и отсутствии аппетита.

4 Зверобой Чай со зверобоем — настоящий эликсир здоровья. Напиток является прекрасным антидепрессантом, восстанавливает гормональный баланс у женщин, стимулирует мыслительную деятельность, помогает при простудах, а также при язвах и гастритах с пониженной кислотностью.