Морковь - полезные свойства и калорийность

Морковь — один из самых простых в приготовлении овощей. Дети и взрослые наслаждаются сладким вкусом и колоритным ароматом. Но она полна и антиоксидантов, которые способствуют хорошему функционированию организма: иммунитету, восстановлению тканей и т.д.
Содержит полезные питательные вещества
Морковь чрезвычайно питательна. 100 г порция моркови содержит:
Калории: 41 ккал
Жир: 0,24 г
Углеводы: 9,58 г
Клетчатка: 2,8 г
Кальций: 33 мг
Магний: 12 мг
Фосфор: 35 мг
Калий: 320 мг
Натрий: 69 мг
Витамин С: 5,9 мг
Защищает зрение
Морковь является отличным источником бета-каротина. После употребления организм превращает бета-каротин в витамин А , жирорастворимый витамин, который защищает глаза от дегенерации желтого пятна. Люди с дефицитом витамина А чаще испытывают различные степени нарушения зрения.
Повышает иммунитет
Морковь обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогают иммунным реакциям на инфекции и болезни. Витамин А работает вместе с витамином С, другим мощным антиоксидантом, для повышения иммунитета и предотвращения повреждения клеток. Витамин С повышает выработку лейкоцитов, которые борются с патогенами.
Поддерживает сердечно-сосудистую систему
Регулярное употребление моркови значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Овощ содержит антиоксидант, известный как лютеолин, который предотвращает воспаление артерий, вызванное бляшками холестерина.
Улучшает пищеварение
В моркови содержится много клетчатки, которая способствуют регулярному движению кишечника, тем самым снижая риск расстройства желудка, вздутие живота и запоров. Пищевые волокна ингибируют абсорбцию избытка холестерина и глюкозы.