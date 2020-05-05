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Морковь - полезные свойства и калорийность

Морковь - полезные свойства и калорийность
14:33 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Что полезного делает морковь для здоровья организма? Вот 5 главных преимуществ.

Морковь — один из самых простых в приготовлении овощей. Дети и взрослые наслаждаются сладким вкусом и колоритным ароматом. Но она полна и антиоксидантов, которые способствуют хорошему функционированию организма: иммунитету, восстановлению тканей и т.д. 

Содержит полезные питательные вещества

Морковь чрезвычайно питательна. 100 г порция моркови содержит: 

  • Калории: 41 ккал

  • Жир: 0,24 г

  • Углеводы: 9,58 г

  • Клетчатка: 2,8 г

  • Кальций: 33 мг

  • Магний: 12 мг

  • Фосфор: 35 мг

  • Калий: 320 мг

  • Натрий: 69 мг

  • Витамин С: 5,9 мг

Защищает зрение

Морковь является отличным источником бета-каротина. После употребления организм превращает бета-каротин в витамин А , жирорастворимый витамин, который защищает глаза от дегенерации желтого пятна. Люди с дефицитом витамина А чаще испытывают различные степени нарушения зрения.

Повышает иммунитет

Морковь обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогают иммунным реакциям на инфекции и болезни. Витамин А работает вместе с витамином С, другим мощным антиоксидантом, для повышения иммунитета и предотвращения повреждения клеток. Витамин С повышает выработку лейкоцитов, которые борются с патогенами.

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Поддерживает сердечно-сосудистую систему

Регулярное употребление моркови значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Овощ содержит антиоксидант, известный как лютеолин, который предотвращает воспаление артерий, вызванное бляшками холестерина.

Улучшает пищеварение

В моркови содержится много клетчатки, которая способствуют регулярному движению кишечника, тем самым снижая риск расстройства желудка, вздутие живота и запоров. Пищевые волокна ингибируют абсорбцию избытка холестерина и глюкозы.

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Здоровье, Морковь, Польза моркови, Советы медиков.
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