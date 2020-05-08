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Почему кудрявая капуста полезна: главные плюсы овоща

Почему кудрявая капуста полезна: главные плюсы овоща
20:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Три главные плюса кудрявой капусты, которые удивят.

Овощи в целом полезны для здоровья. Тем не менее, некоторые из них являются лучшими из лучших, например, крестоцветные, а в частности, кудрявая капуста.

Борьба с воспалениями

Кудрявая капуста известна своим противовоспалительным эффектом, который достигается с помощью антиоксидантов, присутствующих в составе овоща. Дополнительный плюс заключается в альфа-Линоленовой кислоте, которая является растительным аналогом омега-3 жирных кислот.

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Здоровье сердца

В кудрявой капусте много калия и витамина К, что помогает поддерживать здоровье сердца. Некоторые исследования показывают, что кудрявая капуста помогает повышать "хороший" и снижать "плохой" холестерин.

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Польза для беременных

Кудрявая капуста способствует здоровому развитию плода, являясь ценным источником фолиевой кислоты, которая необходима для предотвращения врожденных дефектов. Получение достаточного количества фолиевой кислоты может снизить риск других осложнений, связанных с беременностью, включая анемию и преждевременные роды.

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Здоровье, Польза, Капуста, Овощь, Кудрявая капуста.
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