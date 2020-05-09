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Будьте здоровы: какие продукты стоит включить в свой рацион

Будьте здоровы: какие продукты стоит включить в свой рацион
07:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Какие именно продукты считаются суперфудами и какие продукты стоит включить в рацион читайте далее.

Если ты хочешь чувствовать себя отлично и выглядеть превосходно, очень важно обратить внимание на свое питание. Питайся регулярно, маленькими порциями, но часто, а также включи в свой рацион суперфуды.

Зелень

Брокколи, брюссельская капуста, листья салата, а также другие зеленые мега-полезные продукты обязательно должны присутствовать в твоем рационе. В идеале, ты должна сьедать 3-5 зеленых фруктов-овощей ежедневно.

Зеленый чай

Он отлично тонизирует организм, что немаловажно в осенний период апатии и уныния. Также в состав зеленого чая входит много антиоксидантов и микроэлементов, особенно полезных для твоего организма.

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Авокадо

Это очень полезный фрукт, который заслуживает особого внимания. Содержит огромное количество Омега-3 кислот, а также витаминов и микроэлементов. Особенно полезен для женского здоровья. Советуем включить одно авокадо в ежедневный рацион питания.

Яйца

Яйца нечасто включают в списки полезных продуктов. А зря. Ведь в них содержится много протеина, который дает нам силы. А также такие витамины, как A, B, C, D, E и K.

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Кефир и йогурт

Эти кисломолочные продукты особенно полезны в осенне-зимнем сезоне, ведь от состоянии микрофлоры кишечника напрямую зависит твой иммунитет и склонность к простуде и другим заболеваниям.

Помимо пробиотиков, в йогурте и кефире содержится также много белка, который буквально заряжает тебя энергией.

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза, Рацион.
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