Как защитить себя от коронавирусной инфекции

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13:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Американские исследователи выяснили, что в плодах клюквы содержаться полифенолы, которые повышают иммунитет.

О целебных свойствах клюквы многие из нас знают с детства: ее сок богат витамином C и полезными микроэлементами, помогающими организму бороться с болезнями. А сахар, которым частенько "компенсируют" слишком кислую ягоду, бодрит и поднимает настроение — что тоже бывает нелишним при простуде. Но на этом полезные свойства клюквы не заканчиваются.

Ученые в течении 10 недель наблюдали за добровольцами, которых разделили на две группы. Первой ежедневно давали 500 мл клюквенного сока, а второй - подкрашенную воду, плацебо. Результаты эксперимента показали, что у людей из первой группы иммунные клетки оказались активнее в 5 раз, по сравнению со второй группой.

Известно, что клюква богата на витамины группы В (В1, В2, В6), С, Е, а также на бета-каротин и минералы: калий, кальций, магний, фосфор, железо и флавоноиды, которые действуют как сильные антиоксиданты.

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Клюквенный сок помогает при воспалении легких, часто вызываемых вирусом гриппа. Активные ингредиенты, содержащиеся в ягоде, помогают предотвратить прилипание вируса к клеткам и, таким образом, предотвратить развитие болезни.

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Все по теме:

Здоровье, Напитки, Клюква, Коронавирус, Польза клюквы, Полезные напитки, Советы медиков, Защита от вирусов.
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