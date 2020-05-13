Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Майские пенсии: ПФУ направил еще 1,3 миллиарда на выплату
Майские пенсии: ПФУ направил еще 1,3 миллиарда на выплату
Штаб ООС: боевики 5 раз нарушали "тишину", один военный ранен
Штаб ООС: боевики 5 раз нарушали "тишину", один военный ранен
В Серии А назвали ориентировочную дату возобновления сезона
В Серии А назвали ориентировочную дату возобновления сезона
Тодоренко: Прежде я не чувствовала себя настолько полезной
Тодоренко: Прежде я не чувствовала себя настолько полезной

Как избежать сухости рук: на помощь придут натуральные маски

Как избежать сухости рук: на помощь придут натуральные маски
17:50 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Перед Вами три натуральные маски для сухой кожи рук: картофельная, огуречная и овсяная.

В запущенных ситуациях на помощь придут питательные маски, ингредиенты для которых есть на каждой кухне.

Картофельная маска

Отварной картофель избавляет от сухости, заживляет ранки и снабжает кожу витаминами.

Самая простая маска – это обычное картофельное пюре. Отвариваете 2-3 картофелины и разминаете с 40 граммами растопленного сливочного масла. Нужно нанести пюре на руки, аккуратно надеть целлофановые перчатки или обернуть пищевой пленкой. Затем укутываем ручки в полотенце и оставляем на 20 минут.

Чтобы было удобнее, процедуру нужно проводить сперва с одной рукой, потом с другой.

Хорошо питает и смягчает кожу маска из картофеля, меда и молока. Несколько корнеплодов нужно отварить в мундире, очистить, растолочь в пюре. Даем немного остыть, добавляем столовую ложку меда и полстакана молока. Толстым слоем наносим смесь на кожу, надеваем перчатки, руки прячем в полотенце. Через 15-20 минут маску смываем.

Как сохранить кожу рук молодой и нежной: советы по уходу

Огуречная маска

В коже рук в 5 раз меньше влаги, чем в коже лица, поэтому она нуждается в регулярном увлажнении. От сухости и обезвоживания спасет маска из свежих огурцов: зеленый овощ на 95% состоит из воды.

Все, что нужно, это натереть на терке один-два огурца и добавить к ним столовую ложку жирной сметаны. Она интенсивно питает сухую кожу и восстанавливает ее естественную мягкость. Маску выдерживают около получаса и смывают теплой водой.

Вместо маски можно приготовить огуречную ванночку. Измельчаем 4-5 овощей и смешиваем с тремя столовыми ложками оливкового масла. Опускаем руки в смесь на 20 минут.

На что заменить антисептик для рук?

Овсяная маска

Овсяная каша — отличная увлажняющая и противовоспалительная маска для рук.

Три столовые ложки овсяных хлопьев заливаем половиной стакана горячей воды. Как только разбухнут, лишнюю воду сливаем и растираем овсянку в кашицу. Добавляем по одной столовой ложке молока и оливкового масла, перемешиваем и наносим на руки. Надеваем хлопчатобумажные перчатки и оставляем маску на полчаса.

Для лучшего результата после масок на руки наносят увлажняющий крем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Руки, Увлажнение, Сухость, Сухие руки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
02 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
03 Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает
04 В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
05 Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине раньше времени разрешили экспорт этилового спирта
В Кабмине разрешили экспорт этилового спирта
В Украине заработали 640 продуктовых рынков
В Украине заработали 640 продуктовых рынков
Карта коронавируса в Украине и мире 13 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Сериал &quot;Комната 104&quot; не получит продолжения
Сериал "Комната 104" не получит продолжения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь