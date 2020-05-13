Как избежать сухости рук: на помощь придут натуральные маски

Новости шоу бизнеса:Перед Вами три натуральные маски для сухой кожи рук: картофельная, огуречная и овсяная.

В запущенных ситуациях на помощь придут питательные маски, ингредиенты для которых есть на каждой кухне.

Картофельная маска

Отварной картофель избавляет от сухости, заживляет ранки и снабжает кожу витаминами.

Самая простая маска – это обычное картофельное пюре. Отвариваете 2-3 картофелины и разминаете с 40 граммами растопленного сливочного масла. Нужно нанести пюре на руки, аккуратно надеть целлофановые перчатки или обернуть пищевой пленкой. Затем укутываем ручки в полотенце и оставляем на 20 минут.

Чтобы было удобнее, процедуру нужно проводить сперва с одной рукой, потом с другой.

Хорошо питает и смягчает кожу маска из картофеля, меда и молока. Несколько корнеплодов нужно отварить в мундире, очистить, растолочь в пюре. Даем немного остыть, добавляем столовую ложку меда и полстакана молока. Толстым слоем наносим смесь на кожу, надеваем перчатки, руки прячем в полотенце. Через 15-20 минут маску смываем.

Огуречная маска

В коже рук в 5 раз меньше влаги, чем в коже лица, поэтому она нуждается в регулярном увлажнении. От сухости и обезвоживания спасет маска из свежих огурцов: зеленый овощ на 95% состоит из воды.

Все, что нужно, это натереть на терке один-два огурца и добавить к ним столовую ложку жирной сметаны. Она интенсивно питает сухую кожу и восстанавливает ее естественную мягкость. Маску выдерживают около получаса и смывают теплой водой.

Вместо маски можно приготовить огуречную ванночку. Измельчаем 4-5 овощей и смешиваем с тремя столовыми ложками оливкового масла. Опускаем руки в смесь на 20 минут.

Овсяная маска

Овсяная каша — отличная увлажняющая и противовоспалительная маска для рук.

Три столовые ложки овсяных хлопьев заливаем половиной стакана горячей воды. Как только разбухнут, лишнюю воду сливаем и растираем овсянку в кашицу. Добавляем по одной столовой ложке молока и оливкового масла, перемешиваем и наносим на руки. Надеваем хлопчатобумажные перчатки и оставляем маску на полчаса.

Для лучшего результата после масок на руки наносят увлажняющий крем.