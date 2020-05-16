Как не переедать во время самоизоляции

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Нередко мы едим слишком много, сами того не замечая — то тут что-то перехватил, то там нашел вкусняшку. В результате не только не худеем, а можем еще и поправиться. Как же этого избежать и справиться с перееданием? Диетолог Ольга Усенко, которая ранее научила выбирать "правильный" кофе для худеющих, поделилась в Instagram простыми правилами, которые действительно работают.

Если будете следовать им, перестанете подъедать в течение дня и переедать в целом, что благотворительно скажется на фигуре и здоровье.

Чтобы не подъедать, нужно:

1. убрать всю еду с видного места

2. не покупать домой что-то вкусненькое на всякий случай

3. выкинуть всё, что может мешать себя держать в форме

4. когда появляется мысль что-то пойти взять на кухне, отвлекайте себя: звонок другу, книга, уборка

5. перед любым чем-то съеденным выпивайте стакан воды

А вот что касается не переедать, тут сложнее, но тоже реально приловчиться:

все приемы пищи мы делаем калорийными и объемнымивсе приемы пищи мы делаем полноценными. это значит, что мы не едим просто яблоко или просто орехи, мы совмещаем продукты, чтобы получить и нужную калорийность 350-450 ккал и нужный объём, 300-400 гр за разесли нет насыщения, то всегда можно съесть больше овощей в каждом приёме пищиправильно подобранное КБЖУ помогает поддерживать сытостьможно дробить рацион если в этом есть потребность и есть чаще, чтобы было комфортно.

Обычно мы начинаем подъедать что-то от скуки, поэтому старайтесь себя переключать в моменты, когда есть чувство скукоты или одиночества. А переедаем мы обычно, когда смотрим в экран телефона, поэтому обязательно, когда кушаете выключайте и убирайте все экраны.

Так же важно красиво сервировать свою еду и красиво выкладывать всё на красивые тарелки, наши глаза тоже едят.

Не покупайте большие тарелки, обманывайте свои глаза, пусть порция будет вываливаться из вашей не очень большой тарелки, чем вы будете видеть, насколько мало у вас еды на вашей большой тарелке.