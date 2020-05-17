Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов

Новости шоу бизнеса:Правильное питание для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, - это важный элемент хорошего самочувствия.

Врачи выяснили, какая каша самая полезная для сердца. И это оказалась не популярная гречка, а обыкновенная перловка. Об этом пишет издание Hyser.

Врачи советуют включить в рацион блюда из перловки. Пользу они принесут и тем, кто заботится о своем здоровье и хочет избежать проблем с сердцем в будущем.

Самая главная задача, с которой перловка справляется на отлично, - это регуляция уровня опасного холестерина в крови. Эта каша способна опустить его до приемлемого, за что, безусловно, вас поблагодарят сердце и сосуды.

Также перловая каша - это кладезь витаминов В и К. Они необходимы для здорового функционирования сердечно-сосудистой системы.

Когда именно и в каком виде употреблять перловую кашу в качестве профилактики, не имеет значения. Перловку можно приготовить как обычный гарнир, добавить в нее суп или потушить с овощами и мясом. В любом из этих вариантов перловая каша сохранит свои полезные свойства.

А вот любители сладкого могут сделать из перловки отличный питательный и полезный десерт. Для этого в кашу стоит добавить мед и сухофрукты.

Правда, имеются у перловки и свои противопоказания. Она не подойдет тем, кто страдает от заболеваний желудка и кишечника. Также ее необходимо исключить из рациона, если вы не переносите глютен. В этой каше содержится белок злаковых, способный спровоцировать вздутие и дискомфорт в области кишечника.