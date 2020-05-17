Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 16 мая: коронавирус, встреча Ермака и Саакашвили с послами G7 и День Европы
Итоги дня 16 мая: коронавирус, встреча Ермака и Саакашвили с послами G7 и День Европы
Дождливо но тепло: Чем удивит погода сегодня, 17 мая
Дождливо но тепло: Чем удивит погода сегодня, 17 мая
Кривцов рассказал об игре против Роналду
Кривцов рассказал об игре против Роналду
Пелагия заступница: приметы и обряды на 17 мая
Пелагия заступница: приметы и обряды на 17 мая

Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов

Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов
08:11 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Правильное питание для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, - это важный элемент хорошего самочувствия.

Врачи выяснили, какая каша самая полезная для сердца. И это оказалась не популярная гречка, а обыкновенная перловка. Об этом пишет издание Hyser.

Врачи советуют включить в рацион блюда из перловки. Пользу они принесут и тем, кто заботится о своем здоровье и хочет избежать проблем с сердцем в будущем.

Самая главная задача, с которой перловка справляется на отлично, - это регуляция уровня опасного холестерина в крови. Эта каша способна опустить его до приемлемого, за что, безусловно, вас поблагодарят сердце и сосуды.

Также перловая каша - это кладезь витаминов В и К. Они необходимы для здорового функционирования сердечно-сосудистой системы.

Продукты поддерживающие сердце

Когда именно и в каком виде употреблять перловую кашу в качестве профилактики, не имеет значения. Перловку можно приготовить как обычный гарнир, добавить в нее суп или потушить с овощами и мясом. В любом из этих вариантов перловая каша сохранит свои полезные свойства.

А вот любители сладкого могут сделать из перловки отличный питательный и полезный десерт. Для этого в кашу стоит добавить мед и сухофрукты.

Правда, имеются у перловки и свои противопоказания. Она не подойдет тем, кто страдает от заболеваний желудка и кишечника. Также ее необходимо исключить из рациона, если вы не переносите глютен. В этой каше содержится белок злаковых, способный спровоцировать вздутие и дискомфорт в области кишечника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Крупа, Каши, Перловая крупа, Советы медиков, Полезные каши.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
02 Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева
03 Леся Никитюк показала, как бы выглядела после пластики (Фото)
04 Распространение COVID-19 можно предотвратить полосканием рта
05 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эстония завершает режим чрезвычайного положения
Эстония завершает режим чрезвычайного положения
В Европарламенте произошла масштабная утечка данных
В Европарламенте произошла масштабная утечка данных
COVID-19: на Житомирщине насчитали почти 550 заражений
COVID-19: на Житомирщине насчитали почти 550 заражений
Рецепт дня: Картофельные ватрушки с курицей и сыром
Рецепт дня: Картофельные ватрушки с курицей и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь