Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 22 мая: ослабление карантина, стрельба на Житомирщине и авиакатастрофа в Пакистане
Итоги дня 22 мая: ослабление карантина, стрельба на Житомирщине и авиакатастрофа в Пакистане
В мире на COVID-19 заразились уже более чем 5,2 млн человек
В мире на COVID-19 заразились уже более чем 5,2 млн человек
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Симонов день: приметы и обряды на 23 мая
Симонов день: приметы и обряды на 23 мая

Выпадение ресниц: причины, заболевания

Смотрите фото (3)
Выпадение ресниц: причины, заболевания
07:59 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ресницы опадают с глаз с маниакальной частотой. В таком случае велика вероятность столкнуться с заболеваниями.

Выпадение ресниц считается нормальным процессом, но иногда ситуация становится катастрофической. 

Зачем нужны ресницы

Во время бодрствования глаза в открытом состоянии могут быть подвержены вирусам, бактериям, попаданию соринок, паразитов. Одним из самых распространенных недугов является аллергический конъюнктивит, периодически возникающий у 40% людей. Источниками аллергии становятся пыльца, перхоть животных, пылевые клещи, биологические жидкости, разлетающиеся при кашле или чихании.

Ресницы выполняют защитную функцию. Они имеются у 22 видов млекопитающих. Защищают от разных угроз окружающей среды, включая пыль, грязь. Соприкосновение с инородным телом они вызывают быстрое мигание, необходимое для удаления опасности. Ресницы служат для снижения испарения покрывающей глаз слезной пленки. Ну и наконец, волоски на глазах — способ привлечь внимание, украшение человека.

Болезни, связанные с выпадением ресниц

Мадароз или полное отсутствие волосков. Человеку свойственно терять до 5 волос ежедневно. Полностью они обновляются в период 6-10 недель. Иногда волосков на глазах не становится полностью. Это заболевание под названием мадароз может быть врождённым или приобретенным. К полному выпадению их вынуждают некоторые факторы, к коим относят тотальную алопецию, ожоги, инфекции, псориаз, хронические болезни век, химиотерапию в результате лечения онкологии. Существуют также системные болезни: проказа, микседема, системная красная волчанка, сифилис.

Блефарит — ещё одна проблема, связанная с выпадением ресниц. Недуг сопровождается закупоркой сальных желез век, хроническим их воспалением. Возможны покраснения век, опухолевидное состояние, выпадение ресниц. Самой частым фактором развития блефарита является золотистый стафилококк.

Трихотилломания представляет состояние, связанное с утратой самоконтроля, стрессом, эмоциональными, психологическими недугами. Люди сами выдирают ресницы и другие волосы на других частях тела.

Правильное питание до, после и во время физических нагрузок

Глаукома возможна с выпадением ресниц. Речь не о самом заболевании, а о приёме препаратов, которыми лечат глазную болезнь.

Другие причины выпадения ресниц

Макияж нередко является причиной. Его нельзя носить длительное время, следует удалять перед сном (желательно — сразу после возвращения домой), иначе косметика вызовет аллергическую реакцию или воспаление волосяных фолликулов.

Если выпадает много ресниц (больше 5 в день), необходимо обратиться к офтальмологу или дерматологу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Здоровье, Ресницы, Выпадение ресниц, Советы медиков, Почему выпадают ресницы, Причины выпадения ресниц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Принимаю поздравления": замдиректора ATR признали террористом в РФ
02 В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
03 Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер
04 Обвал цен на энергоносители: в мае газ для населения подешевеет
05 Шмели покусывают растения, чтобы заставить их цвести
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
ООС: боевики 12 раз нарушали режим &quot;тишины&quot;
ООС: боевики 12 раз нарушали режим "тишины"
Без жертв и разрушений: в Турции произошло землетрясение
Без жертв: в Турции произошло землетрясение
Рецепт дня: Мини-пиццы из слоеного теста
Рецепт дня: Мини-пиццы из слоеного теста
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь