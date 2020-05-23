Выпадение ресниц: причины, заболевания

Новости шоу бизнеса:Ресницы опадают с глаз с маниакальной частотой. В таком случае велика вероятность столкнуться с заболеваниями.

Выпадение ресниц считается нормальным процессом, но иногда ситуация становится катастрофической.

Зачем нужны ресницы

Во время бодрствования глаза в открытом состоянии могут быть подвержены вирусам, бактериям, попаданию соринок, паразитов. Одним из самых распространенных недугов является аллергический конъюнктивит, периодически возникающий у 40% людей. Источниками аллергии становятся пыльца, перхоть животных, пылевые клещи, биологические жидкости, разлетающиеся при кашле или чихании.

Ресницы выполняют защитную функцию. Они имеются у 22 видов млекопитающих. Защищают от разных угроз окружающей среды, включая пыль, грязь. Соприкосновение с инородным телом они вызывают быстрое мигание, необходимое для удаления опасности. Ресницы служат для снижения испарения покрывающей глаз слезной пленки. Ну и наконец, волоски на глазах — способ привлечь внимание, украшение человека.

Болезни, связанные с выпадением ресниц

Мадароз или полное отсутствие волосков. Человеку свойственно терять до 5 волос ежедневно. Полностью они обновляются в период 6-10 недель. Иногда волосков на глазах не становится полностью. Это заболевание под названием мадароз может быть врождённым или приобретенным. К полному выпадению их вынуждают некоторые факторы, к коим относят тотальную алопецию, ожоги, инфекции, псориаз, хронические болезни век, химиотерапию в результате лечения онкологии. Существуют также системные болезни: проказа, микседема, системная красная волчанка, сифилис.

Блефарит — ещё одна проблема, связанная с выпадением ресниц. Недуг сопровождается закупоркой сальных желез век, хроническим их воспалением. Возможны покраснения век, опухолевидное состояние, выпадение ресниц. Самой частым фактором развития блефарита является золотистый стафилококк.

Трихотилломания представляет состояние, связанное с утратой самоконтроля, стрессом, эмоциональными, психологическими недугами. Люди сами выдирают ресницы и другие волосы на других частях тела.

Глаукома возможна с выпадением ресниц. Речь не о самом заболевании, а о приёме препаратов, которыми лечат глазную болезнь.

Другие причины выпадения ресниц

Макияж нередко является причиной. Его нельзя носить длительное время, следует удалять перед сном (желательно — сразу после возвращения домой), иначе косметика вызовет аллергическую реакцию или воспаление волосяных фолликулов.

Если выпадает много ресниц (больше 5 в день), необходимо обратиться к офтальмологу или дерматологу.