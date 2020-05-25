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Травяные чаи, которые помогут сбросить пару лишних кило

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Травяные чаи, которые помогут сбросить пару лишних кило
04:12 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В этом выпуске мы расскажем вам про самые популярные виды чая, которые могут помочь всем, желающим сбросить ненавистные килограммы.

  • 1

    Крапивный чай

    В этом виде чая, который оказывает целебный эффект на анемичных пациентов, содержатся витамины (C, K, B12, A) и кальций. Его рекомендуют принимать во время диеты. Он также помогает бороться с несколькими заболеваниями, такими как ревматизм, диабет, язвы, камни в почках. Чай также способен улучшить иммунную систему, предотвратить отеки, а также помогает контролировать аппетит.

  • 2

    Зеленый чай

    Это эффективный антиоксидант, который растворяет жир, сокращает впитывание жирных кислот и понижает уровень холестерина.

  • 3

    Чай из листьев тутового дерева

    Во время заваривания этого вида чая рекомендуется использовать сушеные листья. Чай из листьев тутового дерева не только полезен во время диеты, но и помогает справится с такими недугами, как язвы, гастрит и диарея. Это настоящее чудо природы.

  • 4

    Чай из одуванчиков

    Этот чай имеет мощное нейтрализующее и мочегонное свойство. Это отличный тоник, который, к тому же, понижает уровень холестерина. Главное, не пить его перед сном.

  • 5

    Черный чай

    Черный чай напоминает зеленый своей способностью бороться с жиром. Он способен улучшать метаболизм и регулировать уровень сахара в крови. И все это - с помощью двух удивительных веществ, которые в нем содержатся и которые обладают тем же эффектом, что и инсулин.

  • 6

    Чай из артишоков

    Это один из самых эффективных видов чая на рынке. Он идеален для ежедневного применения. Артишоки особенно популярны в южной Европе. В них много витаминов и минералов, и их можно есть хоть каждый день. Они также (как и чай из них) являются важным источником углеводов, протеинов и антиоксидантов. Своими лечебными свойствами чай обязан, в основном, активному веществу, который есть в артишоке, а именно - цинарину. Это тип калия, который очень сильный и обладает полезными свойствами для организма. Он помогает вывести токсины и улучшает пищеварение.

  • 7

    Чай из шиповника

    Этот чай выводит токсины из организма, богат витамином С и обладает удивительным нейтрализующим свойством. Это мочегонное средство, способствующее желчевыделению. Одним словом, порция здоровья в чашке.

  • 8

    Чай из кукурузных рыльцев

    Кукурузные рыльца - самая распространенная часть данного растения, которую используют в траволечении, поскольку она обладает ценными веществами. В рыльцах содержится калий, кальций, кремний, сапонин, эфирное масло, аллантоин, пчелиный воск, витамины С, Е, К. Все эти составляющие делают кукурузные рыльца очень ценными, и их рекомендуют во время диет для похудения, а также при лечении заболеваний сердца и печени.

  • 9

    Чай из любистока

    Европейские эксперты хвалят этот чудесный отвар, потому что он помогает избавиться от лишних килограммов и жира, собирающегося в печени и на сердце, что помогает улучшить кровообращение. Чай также помогает пищеварению и растворяет камни в почках. Это мощное мочегонное средство.

  • 10

    Чай из цикория

    Цикорий полезен для желчевыделения, помогает нейтрализовать вредные вещества в печени и восстанавливает клетки печени.

    Нейтрализующий эффект чая нельзя отрицать, как и его помощь в лечении различных заболеваний и улучшении иммунной системы. Когда дело доходит до чаепития, как средства избавления от лишнего веса, стоит помнить, что чай - лишь дополнение к диете, а не основное средство борьбы с ожирением. Конечно же, вы не начнете терять вес волшебным образом, просто попивая чай и при этом не меняя образа жизни. Чтобы похудеть, нужно не только пить чай, но и правильно питаться, отдыхать и не забывать про физические нагрузки.

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Здоровье, Диета, Похудение, Напиток, Чай, Польза, Травяной чай.
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