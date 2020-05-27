Влияние цвета фруктов и овощей на организм

Новости шоу бизнеса:Употребление оранжевых и красных овощей, фруктов, листовой зелени и ягод снижает риск потери памяти с течением времени.

Американские ученые провели исследование, которое доказало, что красно-оранжевые фрукты и овощи положительно влияют на здоровье мозга. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты провели масштабный эксперимент, участие в котором взяли более 27 тысяч добровольцев, возраст которых в среднем составил 51 год.

Эксперты наблюдали за состоянием здоровья участников на протяжении 20 лет. Оказалось, что люди, в рационе которых преобладали фрукты и овощи красно-оранжевого цвета, почти на 50% реже страдали проблемами с памятью. При этом, особое место в рационе предназначалось апельсиновому соку, который нужно пить каждый день.

Помимо этого, яркие фрукты и овощи положительно влияют на иммунную и сердечно-сосудистую системы. В их составе находится большое количество ценных витаминов, веществ, а также антиоксидантов, которые замедляют процесс старения организма.