Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 26 мая: коронавирус в Украине, совместный проект АМКУ и ЕС
Итоги дня 26 мая: коронавирус в Украине, совместный проект АМКУ и ЕС
Пандемия: от COVID-19 в мире умерло более 350 тысяч человек
Пандемия: от COVID-19 в мире умерло более 350 тысяч человек
Бавария обыграла Боруссию Д в чемпионской гонке (Видео)
Бавария обыграла Боруссию Д в чемпионской гонке (Видео)
Сидор Огуречник: приметы и обряды на 27 мая
Сидор Огуречник: приметы и обряды на 27 мая

Влияние цвета фруктов и овощей на организм

Влияние цвета фруктов и овощей на организм
08:04 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Употребление оранжевых и красных овощей, фруктов, листовой зелени и ягод снижает риск потери памяти с течением времени.

Американские ученые провели исследование, которое доказало, что красно-оранжевые фрукты и овощи положительно влияют на здоровье мозга. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты провели масштабный эксперимент, участие в котором взяли более 27 тысяч добровольцев, возраст которых в среднем составил 51 год.

Эксперты наблюдали за состоянием здоровья участников на протяжении 20 лет. Оказалось, что люди, в рационе которых преобладали фрукты и овощи красно-оранжевого цвета, почти на 50% реже страдали проблемами с памятью. При этом, особое место в рационе предназначалось апельсиновому соку, который нужно пить каждый день.

Правильное питание при гепатите: что можно и что нельзя есть

Помимо этого, яркие фрукты и овощи положительно влияют на иммунную и сердечно-сосудистую системы. В их составе находится большое количество ценных витаминов, веществ, а также антиоксидантов, которые замедляют процесс старения организма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Фрукты, Красные фрукты, Оранжевые фрукты, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 В среду состоится очередное заседание ТКГ
03 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
04 Экс-послы США: Мы разочарованы усилиями по внедрению Украины во внутреннюю политику Америки
05 Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил годовую программу для Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
Киевских медиков протестируют на наличие антител к COVID-19
Киевских медиков протестируют на наличие антител к COVID-19
Пандемия: ЕС выделит помощь венесуэльским беженцам
Пандемия: ЕС выделит помощь венесуэльским беженцам
Вознесение Господне 2020: какого числа и как правильно отмечать
Вознесение Господне 2020: какого числа и как правильно отмечать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь