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Почему трескаются губы и как с этим быть?

Почему трескаются губы и как с этим быть?
10:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Причинами сухих губ являются не только романтичные поцелуи на холоде!

Трещины на губах доставляют массу дискомфорта, однако мало кто знает, что эта проблема может быть вызвана не только косметическими и внешними факторами, а и проблемами с внутренними органами.

Так, причиной трескающихся губ могут стать: стоматологические заболевания, герпес, проблемы с органами ЖКТ, сахарный диабет, ожирение, наличие вредоносной микрофлоры в организме, себорея, проблемы с щитовидной железой и авитаминоз.

Особенно подвержены этому недугу люди с ослабленным иммунитетом.

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Поэтому, если трещины на губах беспокоят постоянно, следует незамедлительно обратиться к врачу.

В случае отсутствия проблем с внутренними органами, можно приступать к лечению косметическими способами.

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Здоровье, Губы, Уход за губами, Советы медиков, Сухие губы, Причины сухих губ.
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