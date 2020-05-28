Аж руки чешутся: вредно ли хрустеть пальцами

Новости шоу бизнеса:Привычка хрустеть пальцами по несколько раз на дню присуща многим людям.

Как рассказал врач-остеопат Владимир Животов, хруст в пальцах - довольно распространенное явление, причем многие сами вызывают его, разминая пальцы.

"Скажу сразу: хрустеть пальцами не столь вредно, как некоторые полагают. Однако лишний раз этого делать не стоит, чтобы не разбалтывать суставы", - отметил медик.

По его словам, причина того, что люди целенаправленно хрустят пальцами - в напряжении в шейном отделе, которое по цепочке передается на плечи, локти, запястья и фаланги. Именно в этом случае суставы пальцев блокируются и возникает желание ими хрустнуть.

Так что чаще всего хруст пальцев - это попытка облегчить напряжение, возникшее в шейном отделе, через разгрузку суставов пальцев.

Остеопат отмечает, что чаще всего хрустят пальцами люди, которые ими много работают, то есть это профессиональная привычка. Так, музыканты и массажисты разминают пальцы, хрустя ими.