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Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах

Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
07:43 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Экспертами были названы начальные признаки опасных сгустков крови.

Среди начальных признаков образования тромбов в сосудах специалистами называются беспричинные одышка и кашель, отеки, изменение внешнего вида кожи.

Как сообщается, тромбы в сосудах, вызывающие нарушения кровоснабжения важнейших органов, значительно повышают риск сердечного приступа, инсульта, инфаркта. 

По их словам, сигналами тромбоза могут быть одышка и кашель без причины. Возникая на фоне нормального в целом состояния, они могут быть указателями на возможные тромбы, собирающиеся вокруг легких. Если дополнительно ощущаются боль в груди при вдохе, головокружение, не исключено наличие сгустков крови в самих легких.

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Также среди начальных признаков тромбов в сосудах назван отек одной из конечностей. Спровоцировать данное нарушение может ухудшение кровотока к определенным частям тела – зачастую оно оказывается следствием тромбоза глубоких вен. Также о нем говорят внезапные боли, судороги в ногах.

Другой признак тромбов – возникновение теплых наощупь красных полосок на коже параллельно венам. Эти симптомы были названы медиками изданию «Рамблер/доктор».

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Здоровье, Тромбы, Советы медиков, признаки тромбов в сосудах.
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