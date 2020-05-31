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Веские причины полюбить клубнику еще больше

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Веские причины полюбить клубнику еще больше
15:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В дополнение к витаминам и минералам, она обладает мочегонными, противовоспалительными и очищающими свойствами.

Клубника – это очень полезный продукт, который содержит много антиоксидантов. 

Поскольку в клубнике очень мало калорий, она рекомендуются для похудения, так как контролирует чувство голода и поддерживает метаболические функции. Кроме того, ее активные соединения помогают регулировать уровень сахара в крови.

Предлагаем ознакомиться с главными причинами, почему нужно есть больше клубники.

Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания

Клубника содержит антиоксидант, который уменьшает воспаления тканей, а также снижает уровень холестерина и триглицеридов. Кроме того, она способствует уменьшению риска гипертонии, так как повышает эластичность артерий и предотвращает их закупорку. Даже употребление клубники 2-3 раза в неделю может снизить вероятность сердечных приступов и инсультов.

Увлажняет тело

Благодаря высокому содержанию воды (около 92%) клубника является одним из самых увлажняющих продуктов для тела. В жаркие дни она не только освежает организм, но и помогает противодействовать обезвоживанию. Кроме того, это один из лучших вариантов для спортсменов, поскольку в составе клубники есть незаменимые минералы, которые способствуют балансу электролитов в организме.

Помогает улучшить настроение

Клубника содержит витамин В1, который помогает бороться с раздражительностью и грустью.

Это вещество усваивается нервной системой, стимулируя ее увеличивать выработку гормонов счастья.

Улучшает здоровье кожи

Благодаря своему питательному составу и высокому содержанию воды, клубника является одним из лучших продуктов, которые поддерживают кожу красивой и здоровой. Ее регулярное употребление способствует выведению токсинов, которые ускоряют процесс старения и уменьшают дисбаланс pH кожи. Также она применяется наружно в виде масок или кремов, которые отшелушивают, отбеливают и придают коже гладкости.

Борется с запорами

Клубника содержит значительное количество пищевых волокон, которые в сочетании с водой помогают улучшить работу кишечника. Эти соединения облегчают прохождение еды через желудочно-кишечный тракт, а также способствуют предотвращению воспалений в брюшной полости и уменьшают симптомы, связанные с медленным процессом пищеварения.

Служит естественным противовоспалительным средством

Клубника благодаря витамину С, основным минералам и антиоксидантам снижает уровень воспалений. Эти питательные вещества придают ей противовоспалительные, очищающие и мочегонные свойства, которые способствуют выведению отходов для оптимальной работы клеток. Также клубника полезна для устранения мышечных, суставных заболеваний и эффективна в лечении артрита.

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Бережет здоровье глаз

Клубника содержит большое количество пигментов, таких как лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить зрение. Эти антиоксиданты вместе с витамином С создают фильтр против солнечных лучей UVA и токсинов. Таким образом, вероятность развития катаракты или дегенерации желтого пятна уменьшается. Витамин С является питательным веществом, которое поддерживает здоровье роговицы и сетчатки.

Держит мозг молодым

Флавоноиды, содержащиеся в клубнике, являются отличными союзниками для оптимизации функций мозга, поскольку они подавляют окислительный стресс. Эти вещества связаны со снижением риска ухудшения когнитивных функций у пожилых людей и могут быть ключевыми в профилактике нейродегенеративных расстройств.

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