Горечь во рту по утрам: причины возникновения

Новости шоу бизнеса:В этой статье мы назвали основные причины горького вкуса в полости рта.

Многие люди по утрам сталкиваются с таким неприятным симптомом, как горечь во рту. Игнорировать его не стоит, потому что такой признак может указывать на проблемы с печенью и желчным пузырем. Почему возникает горечь во рту и когда стоит обратиться к врачу?

Специалисты говорят, что горьковатый привкус после пробуждения и после приема пищи может свидетельствовать о сбое в работе главного "фильтра" организма - печени. Она может "засориться" и таким образом сигнализировать о помощи. В таком случае, стоит исключить из рациона жареную, жирную и острую пищу, а также необходимо сходить на консультацию к врачу.

Помимо этого, горький привкус во рту может быть причиной заболеваний, связанных с желчным пузырем. Там вполне могли образоваться камни, присутствие которых опознается по характерным коликам в правом подреберье и другим классическим признакам холецистита. Впрочем, при похожих симптомах иногда имеет смысл заподозрить и образование камней в печени - ведь, по большому счету, желчь способна застаиваться и в том, и в другом органе.

Если горьковатый привкус сопровождается болью в правом боку, тяжестью в желудке или вздутие, то возможно причина в циррозе. Больше всего этому заболеванию подвержены люди, злоупотребляющие алкоголем и курением.

Подобные жалобы также могут возникнуть у больных гастритом, поражениями двенадцатиперстной кишки и даже при инфицировании десен. А еще при плохой гигиене рта и после приема некоторых лекарств.

В любом случае, не стоит надеяться, что все пройдет "само собою", необходимо проверить свой организм и установить диагноз, который поможет избавиться от проблемы.