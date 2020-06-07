Сахарозаменители: чем заменить сахар

1 Натуральные сахарозаменители Натуральные сахарозаменители – это вещества, сладкие на вкус, выделенные из природного сырья. Они, безусловно, безопаснее искусственных, но это вовсе не означает, что их употребление должно происходить бесконтрольно. Они необходимы диабетикам, так как не повышают уровень сахара крови. Что же касается калорийности, то по этому показателю они могут не уступать сахару, а значит, при постоянном употреблении, возможность ожирения сохраняется. Натуральные сахарозаменители можно найти во многих растениях и фруктах, ягодах и овощах. Рассмотрим наиболее популярные из них.

2 Стевия Это единственный природный сахарозаменитель, который практически не содержит калорий. Многими учеными доказано, что у стевии нет соперников в лечебном плане. Она является обладательницей широкого спектра витаминов, аминокислот, микроэлементов. Стевия благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, иммунную систему, зубы и десна. Стевия слаще сахара в 250 раз. Это стоит учитывать при ее употреблении. Стевию рекомендуют диабетикам, поскольку она регулирует уровень содержания сахара в крови, влияет на уменьшение холестерина и радионуклидов и способствует выработке поджелудочной железой инсулина. Она также является природным успокоительным, так как восстанавливает силы человека после нервного и физического истощения. Говорят, что стевия даже замедляет процесс старения. Суточная норма употребления — 40 г.

3 Ксилит Если вы мечтаете похудеть, то ксилит (Е967) вам не подходит. Если по сладости он эквивалентен сахару, то по калорийности превышает. Однако если вас замучила зубная боль и нужно срочно заменить сахар на его натуральный аналог, то ксилит — это самое оно. Он благотворно влияет на микрофлору ротовой полости, предотвращает развитие кариеса, поэтому его часто можно увидеть в ингредиентах жевательных резинок. Ксилит также помогает ускорить обмен веществ. Именно поэтому он рекомендован диабетикам. В пищевой промышленности им заменяют сахар и используют при приготовлении кондитерских изделий и сладостей для больных диабетом и людей, страдающих от лишнего веса. Его безопасная суточная норма — 50 г. Сырьем для получения ксилита служит древесина некоторых лиственных пород, ягоды, фрукты и растительные отходы сельского хозяйства (хлопковая шелуха, кочерыжка кукурузы, подсолнечная лузга) и другие.

4 Фруктоза Это один из самых популярных сахарозаменителей на рынке. Природную фруктозу можно найти в фруктах, ягодах, в меде. По пищевой ценности он не уступает сахару, при этом слаще его в 1,7 раза. Фруктоза обладает тонизирующим эффектом и показана к применению при больших физических нагрузках. Под ее воздействием быстрее расщепляется алкоголь в крови. По количеству калорий фруктоза не уступает сахару, а поэтому, если не соблюдать количество при ее потреблении, то это может привести к ожирению, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и диабету. Помните, что умеренность позволит победить ваши недуги. Фруктоза может быть крайне безопасной, если употреблять лишь 30-45 г в день.

5 Сорбит Сорбит (Е420) можно без вреда для здоровья употреблять в пищу людям, страдающим сахарным диабетом. Полезен сорбит и для работы желудочно-кишечного тракта, так как он способствует выделению желудочного сока и желчи. Способность этого вещества активировать отток желчи используется при лечении хронических и острых заболеваний печени и желчного пузыря. Доказано, что употребление сорбита способствует экономии расходования организмом витаминов группы В – пиридоксина, тиамина, биотина. Кроме того, установлено, что прием пищевой добавки способствует росту кишечной микрофлоры, синтезирующей данные витамины. Сладость сорбита примерно в 2 раза меньше обычного сахара, поэтому для достижения одинаковой степени сладости его требуется намного больше, чем натурального сахара. Это может вызвать прибавку в весе, поэтому соблюдайте суточную норму 30-50 г.