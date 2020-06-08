Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине готовятся к новому этапу смягчения карантина - откроют базы отдыха
В Украине готовятся к новому этапу смягчения карантина
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 72 человек
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 72 человек
Чемпионат мира по летнему биатлону не состоится
Чемпионат мира по летнему биатлону не состоится
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 июня

Диетологи назвали лучшую диету для офисных работников с лишним весом

Диетологи назвали лучшую диету для офисных работников с лишним весом
13:03 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Средиземноморский рацион поможет вернуть жизнерадостность и бодрость, а главное – приведет ваши формы к идеалу.

Современным людям довольно тяжело поддерживать себя в хорошей физической форме. Сидячая работа, бессонные ночи, недостаток времени, перекусы на ходу. Все это неизбежно сказывается на фигуре и состоянии здоровья. Но диетологи назвали диету, которая идеально подойдет офисным сотрудникам и жителям мегаполиса.

Данная диета называется Средиземноморская. Она включает в себя сбалансированный набор продуктов, которые помогут улучшить самочувствие, состояние кожи и волос. 

Самый большой плюс данной диеты – она не предполагает голодания и жестких ограничений.

Конечно же, она может понравится не всем. В ее основе – рыба и морепродукты. Рыбой заменяются привычные жареные котлеты и свинина, которые под запретом.

Также в диету включены оливковое масло, семена и семечки, орехи, фрукты, овощи, ягоды, зелень.

Растительной пищи должно быть как можно больше, включая цельнозерновые изделия.

Особенно важны в средиземноморской диете бобовые, так как богаты питательными веществами, клетчаткой и белком.

Есть ли польза от рисовой воды для волос и кожи?

Блюда должны быть максимально не солеными. Соль можно заменить пряностями, специями и травами.

Более того, можно даже выпивать сухое вино, но в небольшом количестве.

Есть нужно 4-5 раз в день небольшими порциями. Между основными приемами пищи можно перекусывать фруктами и кисломолочными продуктами.

Дополнительно рекомендуется заниматься спортом.

Что окажется под запретом:

Алкоголь, полуфабрикаты, фаст-фуд, соусы, сладкая выпечка, изделия из белой муки, жареное, копченое и консервированное.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Диета, Лишний вес, Лучшая диета, Борьба с лишним весом, Советы медиков, Диета для офисных работников.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Двойник нашей планеты: ученые обнаружили "суперземлю"
02 Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
03 Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
04 "Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной
05 Как сегодня живут и выглядят главные сердцееды Голливуда (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лето у руля: прогноз погоды 8 июня
Лето у руля: прогноз погоды 8 июня
COVID-19 в украинской армии: заболел еще один военный
COVID-19 в украинской армии: заболел еще один военный
В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19
В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19
Самые эффективные способы найти общий язык с Знаками Стихии Огня
Самые эффективные способы найти общий язык с Знаками Стихии Огня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь