Диетологи назвали лучшую диету для офисных работников с лишним весом

Современным людям довольно тяжело поддерживать себя в хорошей физической форме. Сидячая работа, бессонные ночи, недостаток времени, перекусы на ходу. Все это неизбежно сказывается на фигуре и состоянии здоровья. Но диетологи назвали диету, которая идеально подойдет офисным сотрудникам и жителям мегаполиса.
Данная диета называется Средиземноморская. Она включает в себя сбалансированный набор продуктов, которые помогут улучшить самочувствие, состояние кожи и волос.
Самый большой плюс данной диеты – она не предполагает голодания и жестких ограничений.
Конечно же, она может понравится не всем. В ее основе – рыба и морепродукты. Рыбой заменяются привычные жареные котлеты и свинина, которые под запретом.
Также в диету включены оливковое масло, семена и семечки, орехи, фрукты, овощи, ягоды, зелень.
Растительной пищи должно быть как можно больше, включая цельнозерновые изделия.
Особенно важны в средиземноморской диете бобовые, так как богаты питательными веществами, клетчаткой и белком.
Блюда должны быть максимально не солеными. Соль можно заменить пряностями, специями и травами.
Более того, можно даже выпивать сухое вино, но в небольшом количестве.
Есть нужно 4-5 раз в день небольшими порциями. Между основными приемами пищи можно перекусывать фруктами и кисломолочными продуктами.
Дополнительно рекомендуется заниматься спортом.
Что окажется под запретом:
Алкоголь, полуфабрикаты, фаст-фуд, соусы, сладкая выпечка, изделия из белой муки, жареное, копченое и консервированное.