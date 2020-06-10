Убираем круги под глазами в домашних условия

Новости шоу бизнеса:Как избавиться от синяков под глазами при помощи народных методов.

Проблема появления кругов под глазами часто беспокоит многих людей. Попытавшиеся разобраться в ней эксперты назвали лучшие натуральные средства для борьбы с неприятным явлением.

Например, хорошо подойдут огурцы. Этот продукт доступен всем, он способен осветлять участки под глазами, избавляя лицо от темных кругов. Помимо того, огурцы освежают глаза, потому как обладают охлаждающим воздействием.

Немного миндального масла необходимо нанести в зону под глазами, и полученный эффект приятно удивит. Данное вещество можно смешать с маслом витамина E, чтобы получить лучший результат.

Розовая вода освежает и возобновляет кожный покров, уменьшая в существенной мере выраженность темных кругов. В списке положительных продуктов оказался сырой картофель, который имеет отбеливающий эффект. Также в списке нашлось место томатам, обладающим аналогичным полезным свойствам.