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Безопасное похудение - быстрые и эффективные способы

Безопасное похудение - быстрые и эффективные способы
07:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эффективная и безопасная диета для похудения – очень привлекательная идея, которая практически никогда не может быть реализована на практике.

Многие задаются вопросом — как похудеть быстро? И, кажется, что именно скорость больше всего нас волнует. Ну и пусть, что мы носили этот вес 20 лет, сейчас мы хотим избавиться от него за неделю, ну максимум, за месяц. Возможно ли это? Ответ дала диетолог Альбина Комиссарова.

Эксперт отметила, что на сегодняшний день «безопасная потеря веса» не является строгим критерием похудения. Считается, что если вы все делаете правильно: здоровое питание, небольшой дефицит в 300-500 ккалорий и физическая активность, то ваше похудение безопасно. Но в среднем, рекомендуемая! потеря веса не больше 0,5-1 кг в неделю.

Диетолог предложила 6 лайфхаков, как худеть быстро, насколько это возможно, но безопасно:

1. Вы можете использовать дефицит не 300-500, а 500-600 ккалорий в сутки. Для этого вы можете добавить час физических упражнений или отказаться от перекусов, или уменьшить свои порции.

2. Потребляйте достаточно белка и цельнозерновых продуктов. Именно они дают сытость, а если вы сыты, то и срываться не будете. Это, например: рыба, мясо, яйца, крупы, хлеб, мюсли, макароны.

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3. Используйте физическую нагрузку ежедневно. Выделите 30 минут: это может быть фитнес, катание на велосипеде и даже просто ходьба. Вы можете делать видео тренировки, все, что вам нравится.

4. Откажитесь от сладких напитков и сладкого, ТОЛЬКО если вы спокойно к нему относитесь. Насильно я не рекомендую отказ никому. Но если вы и так не любите сладкое, то отказ от него возможен, потому что сахар не является обязательной частью рациона.

5. Высыпайтесь и старайтесь избегать стрессов. Очень мало значения придаётся сну, но исследования показывают, что люди, которые мало спали, имели повышенный аппетит.

6. Следите за водным режимом. Не заливайте в себя воду насильно, но берите бутылку везде с собой. Можно пить воду с лимоном, чай, несладкий морс. То; что любите. Не вино!

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Диета, Похудение, Советы медиков, Безопасное похудение.
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