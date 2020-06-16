Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова растет число заражений COVID-19: за минувшие сутки - 666 человек
В Украине снова растет число заражений COVID-19: за минувшие сутки - 666 человек
На Донбассе пострадали четверо украинских военных
На Донбассе пострадали четверо украинских военных
Мораес посвятил гол медикам
Мораес посвятил гол медикам
Лукьян-ветряк: приметы и обряды на 16 июня
Лукьян-ветряк: приметы и обряды на 16 июня

Как распознать первые признаки шизофрении

Как распознать первые признаки шизофрении
Обновлено 09:43 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com
Страдающие шизофренией люди рассказывает о своих фобиях и болезнях без эмоций, как об обычном явлении повседневной жизни.

Шизофрению очень важно начинать лечить как можно раньше, и понять, что у человека развивается именно она, помогают определенные признаки. Среди таковых – изменения эмоциональной сферы, неврозы.

В частности, эксперты советуют обращать внимание на изменения, затрагивающие эмоциональную составляющую человека. Его перестают трогать, волновать происходящие события, действия и поступки людей, он не проявляет реакций, не демонстрирует никакой восприимчивости. При этом можно заметить, как растет его раздражительность по отношению к родным, друзьям.

Также одним из ранних признаков развития шизофрении являются участившиеся неврозы. Зачастую усиление напряжения и беспокойства у человека вызывают его же собственные фобии, навязчивые мысли, ипохондрия. 

Тревожные привычки, за которыми скрываются психические расстройства

Еще один признак из перечисленных – это бред. Нередко заболевшим кажется, что их преследуют, пытаются с их помощью заполучить некую информацию. При развитии недуга эти фантазии могут провоцировать панику, страх, влияют на поведение, образ жизни людей.

Помимо того, на заболевание указывают галлюцинации. Врачи поясняют, что обычно среди ранних симптомов шизофрении присутствует только бред, но у мнительных людей могут проявиться и зрительные иллюзии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шизофрения, Советы медиков, Признаки шизофрении.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
02 Воруют и те, и другие: "Квартал 95" ответил на обвинения "Дизель Шоу" в плагиате
03 Тревожные привычки, за которыми скрываются психические расстройства
04 "Поздравление" с Днем РФ от СБУ: Москва направила ноту Киеву
05 "Телохранитель жены киллера" с Рейнольдсом, Хайек и Джексоном: новый постер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украину накроют грозовые дожди: прогноз погоды на 16 июня
Украину накроют грозовые дожди: погода на 16 июня
Зеленский уволил двух послов
Зеленский уволил двух послов
ЕС и США будут и впредь поддерживать Украину
ЕС и США будут и впредь поддерживать Украину
Народная мудрость: заговоры для солнечных затмений
Народная мудрость: заговоры для солнечных затмений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь