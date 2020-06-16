Как распознать первые признаки шизофрении

Страдающие шизофренией люди рассказывает о своих фобиях и болезнях без эмоций, как об обычном явлении повседневной жизни.

Шизофрению очень важно начинать лечить как можно раньше, и понять, что у человека развивается именно она, помогают определенные признаки. Среди таковых – изменения эмоциональной сферы, неврозы.

В частности, эксперты советуют обращать внимание на изменения, затрагивающие эмоциональную составляющую человека. Его перестают трогать, волновать происходящие события, действия и поступки людей, он не проявляет реакций, не демонстрирует никакой восприимчивости. При этом можно заметить, как растет его раздражительность по отношению к родным, друзьям.

Также одним из ранних признаков развития шизофрении являются участившиеся неврозы. Зачастую усиление напряжения и беспокойства у человека вызывают его же собственные фобии, навязчивые мысли, ипохондрия.

Еще один признак из перечисленных – это бред. Нередко заболевшим кажется, что их преследуют, пытаются с их помощью заполучить некую информацию. При развитии недуга эти фантазии могут провоцировать панику, страх, влияют на поведение, образ жизни людей.

Помимо того, на заболевание указывают галлюцинации. Врачи поясняют, что обычно среди ранних симптомов шизофрении присутствует только бред, но у мнительных людей могут проявиться и зрительные иллюзии.