Витамины и микроэлементы, необходимые женщине после 40 лет

После 40 лет особенно важно заниматься своим рационом питания, чтобы он был максимально полезным.

С возрастом наш организм теряет ценные витамины и микроэлементы, поэтому нужно периодически пополнять их запас. Об этом сообщает издание Med2.

Специалисты советуют употреблять кальций, суточная норма которого после 25 лет должна составлять более 800 мг. Этот микроэлемент необходим для поддержания здоровья костей, суставов и зубов. Хорошими источниками кальция являются молочные продукты (твердый сыр, творог, молоко), зеленые листовые овощи (капуста, шпинат), а также орехи и бобы.

Также нужно принимать Коэнзим Q10 - витаминоподобный компонент, который укрепляет иммунитет, нормализирует артериальное давление и снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Восполнить его запас в организме помогут такие продукты, как говядина, семена кунжута, яйца, арахис, брокколи, а также апельсин и клубника.

Помимо этого, периодически нужно пополнять в организме запас витамина Е, который является мощным антиоксидантом. С его помощью предотвращается развитие раковых клеток и замедляется старение организма. Для повышения его уровня необходимо употреблять больше морепродуктов, орехов, фруктов и ягод.

Не стоит забывать и про селен - это важный микроэлемент, который берет активное участие во всех процессах организма. Он помогает укрепить защитные функции иммунитета, улучшает обменные процессы и репродуктивную функцию. Этим элементом богаты такие продукты: злаки, морепродукты, грибы, овощи и орехи.