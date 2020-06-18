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Как мало есть и всегда оставаться сытым

Как мало есть и всегда оставаться сытым
Обновлено 12:36 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Чувство голода — это серьезная помеха на пути к похудению, поэтому всех полных людей волнует вопрос — как меньше есть, но оставаться сытым.

Для того чтобы быть сытым, не обязательно много есть, считают ученые. Употребление правильных продуктов поможет утолить голод, и избежать ненужных калорий, пишет The Daily Mail со ссылкой на исследования британских экспертов-диетологов.

Как утверждает издание, в прошлом году британцы потратили 45 миллионов фунтов на продукты, направленные на подавление аппетита. В связи с этим ученые задались вопросом, как можно есть меньше и чувствовать себя менее голодным, говорит врач-диетолог Алекс Джонстон из Института питания и здравоохранения Роветт в Абердине.

Фрукты и овощи содержат много воды, воздуха и клетчатки. Например, яблоки содержат примерно 25% воздуха и при переваривании производят гормон GLP-1, который посылает в мозг сигналы насыщения. Хитрость заключается в том, чтобы съесть продукты высокого насыщения в начале приема пищи, а не в конце.

Кроме того, ученые советуют есть продукты, содержащие белок. Он лучше всего способствует насыщению по сравнению с углеводы и жирами. Выбирайте вязкую пищу. Так, обыкновенная каша наполняет желудок в два раза больше, чем хлопья, хотя основной ингредиент в них — один и тот же.

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Между тем, ощущение сытости от напитков значительно слабее, чем от пищи. Они не требуют затрат энергии на пережевывание. Вместе с напитками человек может потреблять много калорий, не чувствуя при этом насыщения. Кстати, исследования показали, что люди едят на 70% больше при просмотре телевизора или в кругу друзей и семьи. В одиночестве человек, как правило, съедает меньше.

Кроме того, на чувстве насыщения сказывается лишний вес человека. В организме тучных людей снижается производство "гормона сытости", известного как PYY. В результате притупляется чувство удовольствия от приема пищи и человек вынужден есть более жирную и сладкую еду, дабы получить такие же приятные ощущения, какие были у него раньше.

Ирония заключается в том, что изначально при рождении человеку не требуется беспокоиться о том, сколько он ест, ведь процесс насыщения контролируют врожденные биологические сигналы. Однако в возрасте 3 лет их чувствительность начинает снижаться. Это происходит из-за распространенной родительской установки "Надо съедать все без остатка".

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Советы медиков.

Автор:

Телеграф
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