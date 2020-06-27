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Как наладить режим сна: 5 способов избавиться от бессонницы

Как наладить режим сна: 5 способов избавиться от бессонницы
07:52 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay
В современном активном мире многим приходится сталкиваться с такой проблемой, как бессонница. Она часто появляется из-за стресса, экологических факторов, неправильного питания. От таких нюансов, к сожалению, сложно избавиться на 100 процентов. Но можно попробовать быстрее уснуть, зная некоторые хитрости.

Во-первых, стоит отказаться от использования любых гаджетов минимум за 40 минут до сна. Так мозг не будет слишком сильно перегружен информацией, и организм сможет быстрее расслабиться.

Также стоит делать за 2 часа до сна небольшую разминку, или же выходить на короткую пешую прогулку. Это хороший метод насытить тело кислородом и помочь ему лучше высыпаться.

Не стоит употреблять пищу за 60-120 минут до сна, так как иначе организм вынужден продолжать работать, чтобы переварить съеденное. И, соответственно, он не может полноценно "отключиться".

Очень важно следить за тем, чтобы в комнате, где вы спите, не было яркого света. Идеальный вариант - спать в полной темноте, или с очень мягким ночником. В противном случае в организме не будет вырабатываться необходимое для полноценного отдыха количество гормона мелатонина.

Важные правила для качественного и здорового сна

Если вам нужно уснуть за минуту или две, попробуйте простой метод, который мы опишем далее. Нужно в течении минуты плавно переводить взгяд справа налево, стараясь не фокусировать зрение ни на каких конкретных объектах. Эффект от этого упражнения похож на ощущения после длительного чтения книги. Глаза начнут уставать, и вас начнет одолевать сонливость. Но стоит быть осторожными, ведь при нестабильном вестибулярном аппарате такие упражнения могут спровоцировать головокружение.

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Все по теме:

Здоровье, Сон, Бессонница.

Автор:

Телеграф
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