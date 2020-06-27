Какая самая уязвимая к COVID-19 группа крови: результаты последних исследований

Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса, говорится в статье, опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine.

Сообщается, что независимые исследования проводились в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.

Исследователи пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители второй группы крови. При этом для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.

Как сообщалось ранее о том, что самый большой риск заразиться коронавирусом COVID-2019 у людей с группой крови А(II) заявил и врач Евгений Комаровский в соответствующем видео на своем Youtube-канале.

"Подтверждается, что люди с группой крови А(II) имеют более высокий риск заражения коронавирусом. И это независимо от пола и возраста", - подчеркнул Комаровский.