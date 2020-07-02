Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться

Дефицит сна не только мешает мозгу нормально работать, но и вредит вашему организму в целом.

Однако очень часто хорошее самочувствие зависит не столько от количества сна, как от его качества. Чтобы высыпаться и полноценно отдыхать за ночь следует придерживаться этих несложных правил.

Без алкоголя

Кроме того, что после употребления алкоголя сон будет тревожным и поверхностным, организм также не сможет нормально расслабиться из-за переполненного мочевого пузыря и обезвоживания.

Меньше гаджетов

Врачи не советуют злоупотреблять гаджетами, если вы хотите хорошо спать. Яркий свет монитора раздражает глаза и заставляет мозг настраиваться на работу. К тому же, лишняя информация перед сном опять же не даст нормально расслабиться.

Не принимать ванну

Нонсенс, но горячая ванна наоборот способствует лучшему сну. Однако здесь один важный пункт – принимать горячий душ или ванну следует не менее, чем за час до сна. Сразу перед укладкой этого делать не стоит, потому что вы просто не сможете нормально заснуть.

Чтение

Читать перед сном можно и даже нужно. Однако, пусть чтение будет легким и веселым. Сложные и напряженные литературные опусы оставь на другое время – неприятные мысли не дадут заснуть или проявятся ночными кошмарами.

Меньше пищи

Переедание перед сном не только вредит вашей фигуре, но и сну. Диетологи и специалисты по здоровому сну сошлись на одном: есть надо за 2-3 часа до сна и ужин должен быть легким.