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Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться

Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться
Обновлено 19:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Дефицит сна не только мешает мозгу нормально работать, но и вредит вашему организму в целом.

Однако очень часто хорошее самочувствие зависит не столько от количества сна, как от его качества. Чтобы высыпаться и полноценно отдыхать за ночь следует придерживаться этих несложных правил.

Без алкоголя

Кроме того, что после употребления алкоголя сон будет тревожным и поверхностным, организм также не сможет нормально расслабиться из-за переполненного мочевого пузыря и обезвоживания.

Меньше гаджетов

Врачи не советуют злоупотреблять гаджетами, если вы хотите хорошо спать. Яркий свет монитора раздражает глаза и заставляет мозг настраиваться на работу. К тому же, лишняя информация перед сном опять же не даст нормально расслабиться.

Не принимать ванну

Нонсенс, но горячая ванна наоборот способствует лучшему сну. Однако здесь один важный пункт – принимать горячий душ или ванну следует не менее, чем за час до сна. Сразу перед укладкой этого делать не стоит, потому что вы просто не сможете нормально заснуть.

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Чтение

Читать перед сном можно и даже нужно. Однако, пусть чтение будет легким и веселым. Сложные и напряженные литературные опусы оставь на другое время – неприятные мысли не дадут заснуть или проявятся ночными кошмарами.

Меньше пищи

Переедание перед сном не только вредит вашей фигуре, но и сну. Диетологи и специалисты по здоровому сну сошлись на одном: есть надо за 2-3 часа до сна и ужин должен быть легким.

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Все по теме:

Здоровье, Сон, Здоровый сон.

Автор:

Телеграф
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