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Продукты, которые хорошо влияют на качество сна

Продукты, которые хорошо влияют на качество сна
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Лишение сна делает организм чувствительным к увеличению веса, перепаду настроения, сердечно-сосудистым заболеваниям и ослабляет иммунитет.

Многие люди не могут выспаться из-за нездорового образа жизни, плохого управления временем или продолжительного рабочего дня. 

Однако, качество сна можно улучшить, включив несколько продуктов, благоприятных для сна, в свой рацион сбалансированного питания.

Желающим улучшить качество сна следует обратить внимание на бананы. Они содержат большое количество естественных миорелаксантов, магния и калия, которые готовят организм ко сну. Бананы также стимулируют выработку серотонина, нейромедиатора, регулирующего цикл сна и бодрствования. Высокий уровень серотонина положительно влияет на настроение и способствует расслаблению.

Также следует включить в рацион грецкие орехи, которые содержат усиливающую сон аминокислоту — триптофан. Организм использует ее для создания важных молекул серотонина и мелатонина, которые вызывают сон и способствуют расслаблению.

Также нужно пить травяные чаи. Они содержат ромашку, лаванду и мяту, поэтому способствуют крепкому сну, успокаивая нервную систему и снижая уровень стресса. Можно добавить палочку из корицы, которая также действует как естественный релаксант.

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Еще в рацион нужно добавить греческий йогурт. Он содержит триптофан. Хотя можно использовать простой йогурт для достижения аналогичного эффекта, однако греческий имеет более высокую концентрацию белков и пробиотиков, которые придают ему свойства, улучшающие сон.

Еще в рационе необходим лосось, или любая другая жирная рыба. Например, форель, семга, сардины. Они содержат витамины группы В, которые поддерживают выработку мелатонина.

Список продуктов завершают семена подсолнечника. Они содержат большое количество пищевых волокон и полезных жиров, которые способствуют сытости и поддерживают организм до завтрака. Как и большинство продуктов для сна, имеют высокую концентрацию триптофана.

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Все по теме:

Питание, Сон, Продукты питания.

Автор:

Телеграф
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