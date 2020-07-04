Недостаток сна и сахарный диабет: есть ли связь

Исследования показали, что недосып создает условия для повышения уровня жирных кислот в крови, что в свою очередь трактуется как преддиабетическое состояние.

Американские ученые заявили о том, что между регулярным недосыпанием и развитием сахарного диабета есть прямая связь. Более того, эксперты считают, что вред от недостатка сна куда более серьезный, чем от неправильного питания.

Специалисты из Лос Анджелеса уверены – вредная еда и нарушенный режим дня не только вызывают ожирение, но и грозят развитием сахарного диабета. Сочетание этих двух факторов снижает толерантность к глюкозе в нашем организме. Тем не менее, ученые подчеркивают, что недосыпание вредит нам гораздо сильнее, чем сладости, гамбургер из фастфуда или чересчур жирная и острая пища, которую мы запили большим стаканом колы.

Ученые провели эксперимент и установили, что толерантность к глюкозе снижается на 33% после ночи без сна и лишь на 22% - после употребления в пищу вредных продуктов.

Специалисты поясняют, что именно толерантность к глюкозе провоцирует чрезмерную выработку инсулина в организме. Как результат – лишний вес и риск развития сахарного диабета.