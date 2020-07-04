Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о курсе гривни: Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать
Зеленский о курсе гривни: Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать
День независимости США: как в условиях эпидемии и протестов американцы отмечают государственный праздник
День независимости США: как в условиях эпидемии американцы отмечают праздник
Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть
Динамо - Шахтер: анонс и где смотреть
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июля

Недостаток сна и сахарный диабет: есть ли связь

Недостаток сна и сахарный диабет: есть ли связь
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
Исследования показали, что недосып создает условия для повышения уровня жирных кислот в крови, что в свою очередь трактуется как преддиабетическое состояние.

Американские ученые заявили о том, что между регулярным недосыпанием и развитием сахарного диабета есть прямая связь. Более того, эксперты считают, что вред от недостатка сна куда более серьезный, чем от неправильного питания.

Специалисты из Лос Анджелеса уверены – вредная еда и нарушенный режим дня не только вызывают ожирение, но и грозят развитием сахарного диабета. Сочетание этих двух факторов снижает толерантность к глюкозе в нашем организме. Тем не менее, ученые подчеркивают, что недосыпание вредит нам гораздо сильнее, чем сладости, гамбургер из фастфуда или чересчур жирная и острая пища, которую мы запили большим стаканом колы.

Ученые провели эксперимент и установили, что толерантность к глюкозе снижается на 33% после ночи без сна и лишь на 22% - после употребления в пищу вредных продуктов.

ТОП 10 простых советов, которые помогут не переедать

Специалисты поясняют, что именно толерантность к глюкозе провоцирует чрезмерную выработку инсулина в организме. Как результат – лишний вес и риск развития сахарного диабета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Сахарный диабет, Недостаток сна.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Пуэрто-Рико произошли два сильных землетрясения
02 Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины
03 "Мы не Америка, мы не печатаем доллары": Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам
04 Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе
05 Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобразования рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября
В МОН рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября
Коронавирус: куда девать использованные маски и перчатки
Коронавирус: куда девать использованные маски и перчатки
Порошенко: Преследования против меня – это месть неопытного политика Зеленского
Порошенко: Преследования против меня – это месть неопытного политика Зеленского
Парад планет 4 июля 2020 года: как изменится жизнь знаков зодиака
Парад планет 4 июля 2020 года: как изменится жизнь знаков зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь