Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства
Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства
На Луганщине возросло количество жертв лесного пожара
На Луганщине возросло количество жертв лесного пожара
Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины
Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины
Премия YUNA переносится: церемония награждения пройдет в следующем году
YUNA: церемония награждения пройдет в следующем году

Не только вкусно, но и полезно: финики - самое то для гипертоников

Не только вкусно, но и полезно: финики - самое то для гипертоников
Обновлено 22:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay
Финики – это не просто лакомство, это фрукты, полезные свойства которых известны с древних времён. Недаром арабские воины, отправляющиеся в поход, непременно брали с собой два мешка фиников в качестве средства для поддержания выносливости.

Люди уже в то время знали, что можно прожить много лет, питаясь исключительно этими плодами с водой. Наверное, поэтому финики почтительно величали «хлебом пустыни». Благодаря отменному вкусу и исключительной пользе они занимают особое место в рационе людей многих стран мира и сегодня.

Удивительная польза плодов финиковой пальмы объясняется наличием в них огромного количества ценных элементов и витаминов. Финики содержат железо, магний, витамины группы А и В, фосфор, протеин, медь, кальций, пектин, 23 вида незаменимых аминокислот.

Данный фрукт исключительно богат калием, благодаря чему употребление фиников стимулирует сердечно-сосудистую систему. Финики благотворно влияют на здоровье гипертоников, так как способны снижать артериальное давление. Кроме того, включение этих плодов в рацион – залог здоровой печени и почек.

Финики довольно калорийны, в них содержится значительное количество углеводов. Возможно, именно поэтому плоды финиковой пальмы помогают справиться с хронической усталостью, побороть депрессию, зарядить организм энергией. Рисовый отвар с финиками рекомендуют при дистрофии. Они способны помочь, кроме того, в случае проблем с половой потенцией. Вещества, которыми богаты финики, облегчат течение родов и помогут организму кормящей мамы вырабатывать больше молока.

Вероятно, Вы этого не знали: 5 удивительных свойств черешни
Вероятно, Вы этого не знали: 5 удивительных свойств черешниЧитать полностью

Финики следует употреблять при кишечных расстройствах, а также при необходимости очистить пищеварительный тракт. Эти фрукты способствуют размножению полезных бактерий в кишечнике, устраняют изжогу, а также регулируют кислотный баланс. Нелегко найти лучшее средство, позволяющее справиться с хроническими запорами.

Рекомендуется ввести финики в рацион при кашле, так как они эффективно выводят мокроту. Стоит включить эти плоды и в комплексную терапию туберкулёза. Полезные свойства фиников позволяют использовать их для профилактики опухолей, онкологических и инфекционных заболеваний.

Селен, который также содержится во фрукте, стимулирует иммунную систему. Пектин способствует очищению организма, устранению кожных проблем. Мышцы глаз укрепит витамин А.

ТОП самых мощных трав для женского здоровья

Удивительно, что финики приносят пользу и тем, кто страдает бессонницей, и тем, кому необходимо взбодриться. Дело в том, что аминокислота триптофан, содержащаяся во фрукте, в организме трансформируется в мелатонин (гормон сна) и серотонин (гормон радужного настроения). Особенно полезны эти сладкие плоды для детей, которые страдают нервными расстройствами.

Финики стимулируют деятельность мозга, поэтому их нужно употреблять в пищу регулярно тем, кто занят умственной деятельностью. Стоматологи ценят эти фрукты за содержание в них большого количества фтора, польза которого для состояния зубов очевидна.

Следует иметь в виду, что, если вымочить сушёные финики в горячем молоке, то их вкус значительно улучшится. Свежие же фрукты добавляют в сдобные булочки, пироги, печенье, торты, а также фруктовые салаты. Из фиников можно сварить очень вкусный кисель или компот.

Природный отбеливатель: избавиться от пигментных пятен и веснушек поможет красная смородина

Сахар, который изготавливают из этих фруктов, намного полезнее, чем свекольный или же тростниковый. Однако лицам, страдающим диабетом, всё же не стоит злоупотреблять финиками. С осторожностью следует вводить их в рацион и тем, кто склонен к аллергическим реакциям. Иногда при высушивании фрукта применяют парафин, который не всеми переносится хорошо.

Начните употреблять в пищу один финик в день. Если аллергической реакции не последовало, то имеет смысл увеличить количество этих фруктов в рационе. Ведь финики – это один из секретов китайских долгожителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Финики, Гипертония.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию
02 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
03 Зеркальная дата 7.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
04 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
05 В Австралии кошка лизнула рану хозяйки - женщина провела в коме девять дней и умерла
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики 7 раз нарушали &quot;тишину&quot;, ранены четверо военных
ООС: боевики 7 раз нарушали "тишину", ранены четверо военных
ВНО 2020: В МОН рассказали, сколько выпускников сдавали английский
ВНО 2020: сколько выпускников сдавали английский
Пандемия COVID-19: в Испании у 5% жителей есть антитела к коронавирусу
В Испании у 5% жителей есть антитела к коронавирусу
Рыбка времен динозавров: в Аргентине найдена окаменелость шестиметровой рыбы
Рыбка времен динозавров: в Аргентине найдена окаменелость шестиметровой рыбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь