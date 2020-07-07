Не только вкусно, но и полезно: финики - самое то для гипертоников

Финики – это не просто лакомство, это фрукты, полезные свойства которых известны с древних времён. Недаром арабские воины, отправляющиеся в поход, непременно брали с собой два мешка фиников в качестве средства для поддержания выносливости.

Люди уже в то время знали, что можно прожить много лет, питаясь исключительно этими плодами с водой. Наверное, поэтому финики почтительно величали «хлебом пустыни». Благодаря отменному вкусу и исключительной пользе они занимают особое место в рационе людей многих стран мира и сегодня.

Удивительная польза плодов финиковой пальмы объясняется наличием в них огромного количества ценных элементов и витаминов. Финики содержат железо, магний, витамины группы А и В, фосфор, протеин, медь, кальций, пектин, 23 вида незаменимых аминокислот.

Данный фрукт исключительно богат калием, благодаря чему употребление фиников стимулирует сердечно-сосудистую систему. Финики благотворно влияют на здоровье гипертоников, так как способны снижать артериальное давление. Кроме того, включение этих плодов в рацион – залог здоровой печени и почек.

Финики довольно калорийны, в них содержится значительное количество углеводов. Возможно, именно поэтому плоды финиковой пальмы помогают справиться с хронической усталостью, побороть депрессию, зарядить организм энергией. Рисовый отвар с финиками рекомендуют при дистрофии. Они способны помочь, кроме того, в случае проблем с половой потенцией. Вещества, которыми богаты финики, облегчат течение родов и помогут организму кормящей мамы вырабатывать больше молока.

Финики следует употреблять при кишечных расстройствах, а также при необходимости очистить пищеварительный тракт. Эти фрукты способствуют размножению полезных бактерий в кишечнике, устраняют изжогу, а также регулируют кислотный баланс. Нелегко найти лучшее средство, позволяющее справиться с хроническими запорами.

Рекомендуется ввести финики в рацион при кашле, так как они эффективно выводят мокроту. Стоит включить эти плоды и в комплексную терапию туберкулёза. Полезные свойства фиников позволяют использовать их для профилактики опухолей, онкологических и инфекционных заболеваний.

Селен, который также содержится во фрукте, стимулирует иммунную систему. Пектин способствует очищению организма, устранению кожных проблем. Мышцы глаз укрепит витамин А.

Удивительно, что финики приносят пользу и тем, кто страдает бессонницей, и тем, кому необходимо взбодриться. Дело в том, что аминокислота триптофан, содержащаяся во фрукте, в организме трансформируется в мелатонин (гормон сна) и серотонин (гормон радужного настроения). Особенно полезны эти сладкие плоды для детей, которые страдают нервными расстройствами.

Финики стимулируют деятельность мозга, поэтому их нужно употреблять в пищу регулярно тем, кто занят умственной деятельностью. Стоматологи ценят эти фрукты за содержание в них большого количества фтора, польза которого для состояния зубов очевидна.

Следует иметь в виду, что, если вымочить сушёные финики в горячем молоке, то их вкус значительно улучшится. Свежие же фрукты добавляют в сдобные булочки, пироги, печенье, торты, а также фруктовые салаты. Из фиников можно сварить очень вкусный кисель или компот.

Сахар, который изготавливают из этих фруктов, намного полезнее, чем свекольный или же тростниковый. Однако лицам, страдающим диабетом, всё же не стоит злоупотреблять финиками. С осторожностью следует вводить их в рацион и тем, кто склонен к аллергическим реакциям. Иногда при высушивании фрукта применяют парафин, который не всеми переносится хорошо.

Начните употреблять в пищу один финик в день. Если аллергической реакции не последовало, то имеет смысл увеличить количество этих фруктов в рационе. Ведь финики – это один из секретов китайских долгожителей.