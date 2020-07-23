Привычка грызть заусенцы может привести к печальным последствиям

Обкусывание заусенцев, как правило, не решает изначальную проблему избавления от неэстетичного внешнего вида рук.

Привычка грызть заусенцы может привести к нагноению, а в дальнейшем сепсису. Об этом заявила дерматовенеролог.

Откусывание кожи создает ранку с рваными краями, которая будет долго заживать.

"Чтобы решить эту проблему, нужно превратить ее в резаную, аккуратно срезав рваные края с помощью специального маникюрного инструмента", - заявила эксперт.

Опасным является и тот факт, что ранка смачивается слюной, в которой содержатся вредные микроорганизмы. Они способны стать причиной нагноения или воспаления.

При ослабленном иммунитете попадание инфекции таким способом может привести к неприятным последствиям, например, нагноению нескольких пальцев или даже сепсису, отмечает специалист.

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