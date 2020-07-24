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Солнце и питание: где искать витамин D

Солнце и питание: где искать витамин D
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: instagram
Трудно найти человека, который не знает о важности витамина D для здоровья организма и профилактики многих болезней. Доказано, что его дефицит приводит к развитию таких серьезных заболеваний, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, инфекционные заболевания, ряд аутоиммунных заболеваний.

Витамин D присутствует в немногих продуктах, но может синтезироваться в коже под действием солнечных лучей. При сокращении времени пребывания на открытом воздухе и использовании солнцезащитных средств необходимо пополнять запасы этого витамина все же за счет питания. Среди главных источников выделяется жирная рыба (например, лосось), яйца и молочные продукты.

Также он содержится в некоторой растительной пище, особенно в грибах, которые поставляют так называемый витамин D2 или эргокальциферол. Вместо этого продукты животного происхождения содержат ту же форму, которая синтезируется в коже благодаря действию ультрафиолета - витамин D3. Он считается более естественным, стабильным и эффективным, обладает высокой способностью противостоять изменениям температуры и влажности, а также чаще всего используется в клинических исследованиях.

Как избежать кальцификации?

Употребление адекватных доз витамина D способствует правильному функционированию иммунной системы. Однако важно помнить, что чрезмерное количество связано с образованием отложений кальция в мягких тканях.

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Чтобы избежать этого, можно отдавать предпочтение добавкам, которые содержат не только витамин D3, но и K2. Хотя раньше говорили, что эти витамины необходимо принимать отдельно, имеющиеся в данное время данные свидетельствуют о том, что их одновременное употребление является более эффективным, а также позволяет защитить здоровье артерий, снижая кальцификацию. Витамин К2 позволяет отвести кальций к костям и зубам, способствуя максимальному использованию витамина D3.

Ранее мы сообщали о том, как определить нехватку витамина D в организме.

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Витамины, Витамин Д, Польза.

Автор:

Телеграф
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