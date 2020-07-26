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Чтобы сердце было здоровым: назван идеальный перекус

Чтобы сердце было здоровым: назван идеальный перекус
Обновлено 20:07 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com
Перекусы – не просто способ продержаться до обеда или ужина, а важная составляющая здорового питания.

По данным медиков из Великобритании, идеальным ежедневным перекусом, идущим на пользу сердцу, можно считать миндаль – он эффективно защищает от развития многих патологий сердечно-сосудистой системы.

Как сообщается, специалисты Королевского колледжа Лондона определили: регулярное употребление миндаля улучшает функционирование кровеносных сосудов (не считая других плюсов для здоровья). По этой причине они считают продукт идеальным перекусом.

По словам ученых, употребление миндаля способствует снижению уровня жира в брюшной полости и «плохого» холестерина в сосудах, являющихся ведущими маркерами сердечных заболеваний. Ими было проведено исследование с участием почти 7 тысяч человек (специалисты отслеживали особенности питания испытуемых). Оказалось, что именно любители миндаля имели лучшие показатели сердечного здоровья.

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Также было замечено, что люди, предпочитающие перекусывать в течение дня именно орехами, склонны в целом употреблять меньше углеводной пищи, трансжиров, соли.

Другой эксперимент показал: заменив 20% ежедневно потребляемой вредной еды на миндаль, люди могут снизить личный риск заболеваний сердца на 32%.

Специалисты определили, что антиоксиданты этого ореха защищают сосуды от пагубного воздействия свободных радикалов, способного нарушать приток крови к миокарду и провоцировать развитие ишемической болезни сердца.

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Все по теме:

Сердце, Здоровье, Перекус, Здоровый перекус для сердца.

Автор:

Телеграф
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