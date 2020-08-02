Скачать
Воскресенье, 02.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Антирекорды по COVID-19: какие области Украины больше всего страдают от "короны"
Антирекорды по COVID-19: какие области Украины больше всего страдают от "короны"
Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19
Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19
Аталанта проиграла Интеру "серебро" Серии А (Видео)
Аталанта проиграла Интеру "серебро" Серии А (Видео)
2 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
2 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Чего бы его перекусить: полезные решения

Чего бы его перекусить: полезные решения
Обновлено 08:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Если Вы решили отказаться от бутербродов и ищете полезную альтернативу для перекуса, этот обзор для Вас.

Здоровый образ жизни и правильное питание уже не просто в моде. Сегодня каждая отлично понимает, что от этого зависит не только хорошее самочувствие, но и внешний вид.

 Мы хотим поделиться идеями полезных перекусов на каждый день, которые помогут в том числе и похудеть.

Смузи

Смузи красивый, модный и полезный продукты, который может стать отличным перекусом. Используя смузи в качестве перекуса ты не только насытишь свой организм витаминами, но также получишь ощущение сытости на несколько часов.

Помни, что зеленые смузи также отлично помогают похудеть, если ты еще не успела распрощаться с лишним весом перед отпуском.

Названа опасность персиков и абрикосов

Фруктовые и овощные чипсы

Чипсы из яблок — сладкие и вкусные. Либо же чипсы из свеклы — соленые и тягучие. Это мега-крутой и вкусный перекус, который к тому же содействует процессам пищеварения в твоем организме.

Хлебцы

Цельнозерновые хлебцы это очень полезный перекус, который подарит тебе не только ощущение сытости, но также много энергии. Если сделать здоровый бутерброд из хлебцов и авокадо, то ты получишь двойную пользу.

Орехи

В орехах содержится огромное количество витаминов и микроэлементов. Их рекомендуют есть на завтрак вместе с овсянкой. Однако, орехи, такие, как миндаль, кешью, лесовой орех отлично подойдут и для перекуса.

Тебе хватит всего несколько орешков, так как орехи сами по себе очень сытные.

Укрепляем иммунитет: как правильно принимать витамины

Шоколад

Да, ты прочла все правильно. Мы рекомендуем перекусывать шоколадом. Однако, вместо молочного шоколада и латте отдай предпочтение нескольким кусочкам горького шоколада вместе с зеленым чаем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Перекус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера
02 Исследование: дальние предки человека питались динозаврами
03 Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
04 Читаем по рукам: выберите жест и узнайте о себе многое
05 Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики ЧВК &quot;Вагнер&quot; взяты под стражу
Боевики ЧВК "Вагнер" взяты под стражу
В Украине - День Воздушных сил ВСУ
В Украине - День Воздушных сил ВСУ
Когда в Украину вернется лето: прогнозы синоптиков
Когда в Украину вернется лето: прогнозы синоптиков
Рецепт дня: Мусс из ежевики со взбитыми сливками
Рецепт дня: Мусс из ежевики со взбитыми сливками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь