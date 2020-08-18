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Ментальное здоровье тоже важно: как тренировать свой мозг

Ментальное здоровье тоже важно: как тренировать свой мозг
Обновлено 09:12 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Эти простые упражнения помогут натренировать память. Просто следуйте им и увидите, как изменится Ваша жизнь.

Память человека легко поддается улучшению.

В современном ритме жизни наша память нередко "выходит из строя", виной этому — переутомление и однообразие.

Бизнес-тренер Александр Белановский, автор книги "Миллион на диване", считает: чтобы укрепить память, надо отучить мозг быть "сторожевой собакой". Удивите себя чем-нибудь неожиданным и непривычным. Сделать это несложно: любое отклонение от привычного распорядка — хорошая "встряска" для организма.

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Шаг первый: побывайте в новом месте, но всего лишь 10-20 минут.

Возвращаясь с работы, выберите непривычную дорогу. Отправляясь за покупками, зайдите в другой магазин, а не туда, где все уже известно. Мозг обязательно отметит, что что-то изменилось.

Шаг второй: отправьтесь в незнакомое место на 2-3 часа

Можете поехать в гости к другу, который переехал на другой конец города, или пойти в кинотеатр, где вы еще ни разу не были. Или протестировать новое кафе. Можно отправиться в те места, где вы очень давно не были: новым для нашего мозга становится и хорошо забытое старое.

Шаг третий: проведите целый день там, где еще не бывали.

Подойдет конференция или тренинг, из-за которых вы будете отсутствовать в течение дня на рабочем месте. Еще варианты: поездка с друзьями за город, экскурсия в небольшой старинный городок.

Исследование: человеческий мозг эволюционирует

Существуют и другие тренировки памяти: новые знакомства и новые знания. Принцип тот же: 15 минут, 2-3 часа и целый день. И все это раз в месяц.

Движения избавляют от напряжения и помогают обрести равновесие и спокойствие. А в таком состоянии мы гораздо реже забываем о чем-то важном.

Несколько рекомендаций от бизнес-консультанта Павла Лисовского:

  • Записывайте то, что помнить не нужно.

  • Старайтесь не распыляться и заниматься всегда одним делом.

  • Замедляйтесь, обращайте внимание на "мелочи".

  • Если хотите по-настоящему отдохнуть, выйдите из Сети.

  • Чтобы разгрузить левое полушарие, которое ведает логикой и рациональным мышлением, и задействовать правое — творческое, раз в пару дней пробуйте писать левой рукой.

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Мозг, Память, Ум.

Автор:

Телеграф
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