Ментальное здоровье тоже важно: как тренировать свой мозг

Эти простые упражнения помогут натренировать память. Просто следуйте им и увидите, как изменится Ваша жизнь.

Память человека легко поддается улучшению.

В современном ритме жизни наша память нередко "выходит из строя", виной этому — переутомление и однообразие.

Бизнес-тренер Александр Белановский, автор книги "Миллион на диване", считает: чтобы укрепить память, надо отучить мозг быть "сторожевой собакой". Удивите себя чем-нибудь неожиданным и непривычным. Сделать это несложно: любое отклонение от привычного распорядка — хорошая "встряска" для организма.

Шаг первый: побывайте в новом месте, но всего лишь 10-20 минут.

Возвращаясь с работы, выберите непривычную дорогу. Отправляясь за покупками, зайдите в другой магазин, а не туда, где все уже известно. Мозг обязательно отметит, что что-то изменилось.

Шаг второй: отправьтесь в незнакомое место на 2-3 часа

Можете поехать в гости к другу, который переехал на другой конец города, или пойти в кинотеатр, где вы еще ни разу не были. Или протестировать новое кафе. Можно отправиться в те места, где вы очень давно не были: новым для нашего мозга становится и хорошо забытое старое.

Шаг третий: проведите целый день там, где еще не бывали.

Подойдет конференция или тренинг, из-за которых вы будете отсутствовать в течение дня на рабочем месте. Еще варианты: поездка с друзьями за город, экскурсия в небольшой старинный городок.

Существуют и другие тренировки памяти: новые знакомства и новые знания. Принцип тот же: 15 минут, 2-3 часа и целый день. И все это раз в месяц.

Движения избавляют от напряжения и помогают обрести равновесие и спокойствие. А в таком состоянии мы гораздо реже забываем о чем-то важном.

Несколько рекомендаций от бизнес-консультанта Павла Лисовского: