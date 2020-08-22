Что происходит с сердцем после употребления энергетика

Многие люди употребляют энергетические напитки, чтобы побороть сонливость, повысить работоспособность и улучшить настроение. Но мало кто задумывается о том, что такие напитки наносят здоровью серьезный вред. В этом материале рассказано, как действуют энергетики на сердце.

В составе таких напитков есть большая доза кофеина, сахара и других веществ, которые негативно сказываются на состоянии здоровья. Особенно, если энергетики употреблять каждый день, по несколько раз. Они способствуют резкому выбросу гормонов стресса в организме, которые ускоряют работу центральной нервной системы, повышая продуктивность.

Но вместе с этим, они нарушают ее деятельность и приводят к проблемам с сердцем. Из-за таких напитков ускоряется пульс и артериальное давление, происходят спазмы сосудов и скачет уровень сахара в крови.

Отмечено, что небольшая доза энергетических напитков допустима. Если человеку на несколько часов нужно побороть сонливость, чтобы закончить какое-то важное задание.

Но эти напитки вызывают привыкание, поэтому злоупотреблять ими нельзя ни в коем случае.

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