Осторожно, яйца! Как предотвратить заражение продукта микробами

Диетологи напоминают: определить "на глаз", есть ли в яйце патогенные бактерии, невозможно. Но риск подхватить инфекцию существует всегда.
Эксперты дают несколько советов:
Не следует помещать яйцо в дезинфицирующее средство: его скорлупа имеет пористую структуру, которая "пропускает" внутрь токсичные вещества.
В холодильнике яйца нужно изолировать от других продуктов.
Мыть их стоит только перед приготовлением, в остальных случаях достаточно просто почистить сухой щеткой, иначе можно испортить защитное покрытие продукта.
Сырое яйцо, извлеченное из скорлупы, не должно касаться кухонных столов и других поверхностей.
Ранее мы писали о том, как избежать набора лишнего веса с помощью яиц. Также, сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья.