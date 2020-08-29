Диабет, артрит и катаракта исчезнут: чем так полезны водоросли

Больше всего морскую растительность ценят и едят в Японии, но в последнее время она стала популярна во всем мире.

Морские водоросли вбирают энергию в процессе фотосинтеза, отдавая атмосферный кислород, необходимый всему живому.

Глубоководные водоросли – нори и темно-красные водоросли. А вот популярные у ЗОЖников спирулина и хлорелла – это зеленые водоросли, произрастающие на мелких водах. Сюда же относят чуку – зеленый морской «салат», который добавляют в роллы и суши. На глубине от 5 до 30 метров растут морская капуста и ламинария.

Во всех водорослях много витаминов группы B, Е, А и С. Они содержат калий, бета-каротин, йод, фитогормоны, альгиновую кислоту, железо и другие полезные вещества.

Они низкокалорийны, при этом полны питательных веществ. Употребление водорослей показано при диабете, артиритах, катаракте. Их широко используют в пищу при заболеваниях щитовидной железы и авитаминозах.

Белок, который содержится в водорослях, помогает снижать давление, укрепляет иммунитет, уменьшает выраженность мышечных болей. К слову, в морских водорослях на грамм продукта больше белка и аминокислот, чем в говядине.

Водоросли богаты клетчаткой, что полезно для микрофлоры кишечника. Клетчатка также помогает бороться с хроническими заболеваниями сердца и некоторыми видами рака.

Морская капуста играет роль пребиотика, что важно и для пищеварения, и для поддержания иммунитета.

Водоросли в высушенном виде намного полезнее соли. Использование морских водорослей в добавках для похудения обусловлено их способностью «гасить» чувство голода.

В косметологии водоросли применяют для обертываний, изготовления кремов, сывороток, масок. Они глубоко увлажняют и укрепляют местный иммунитет кожи, не вызывая раздражений.