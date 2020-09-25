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Ученые: Фисташки могут помочь в процессе похудения

Ученые: Фисташки могут помочь в процессе похудения
Обновлено 18:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Исследователи доказали, что фисташки являются эффективным продуктов для тех, кто хочет сбросить лишний вес.

Регулярное употребление фисташек без каких либо добавок помогает похудеть и сбросить лишний вес. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в ходе своего исследования.

Несколько десятков людей вызвались добровольцами. Одна половина из них в течение четырех месяцев употребляла чуть более 40 граммов фисташек ежедневно, другая нет.

Добровольцам также дали советы о способах увеличения физических нагрузок и питанию с учетом ограничения калорийности. В итоге эксперимента все участники похудели на пять процентов от своего веса.

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Добровольцы, которые употребляли эти орехи, имели преимущества: у них снизилось систолическое и диастолическое артериальное давление, в крови был зафиксирован более высокий уровень антиоксиданта лютеина, альфа-каротина и бета-каротина.

Напомним, что употребление фисташек также способствует созданию защиты здоровья сердца.

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Диета, Похудение, Орехи, Фисташки.

Автор:

Телеграф
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