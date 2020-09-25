Ученые: Фисташки могут помочь в процессе похудения

Исследователи доказали, что фисташки являются эффективным продуктов для тех, кто хочет сбросить лишний вес.

Регулярное употребление фисташек без каких либо добавок помогает похудеть и сбросить лишний вес. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в ходе своего исследования.

Несколько десятков людей вызвались добровольцами. Одна половина из них в течение четырех месяцев употребляла чуть более 40 граммов фисташек ежедневно, другая нет.

Добровольцам также дали советы о способах увеличения физических нагрузок и питанию с учетом ограничения калорийности. В итоге эксперимента все участники похудели на пять процентов от своего веса.

Добровольцы, которые употребляли эти орехи, имели преимущества: у них снизилось систолическое и диастолическое артериальное давление, в крови был зафиксирован более высокий уровень антиоксиданта лютеина, альфа-каротина и бета-каротина.

Напомним, что употребление фисташек также способствует созданию защиты здоровья сердца.