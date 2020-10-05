Как вовремя заметить рак груди: названы основные симптомы и группы риска

Рак грудной железы - наиболее распространенный и наиболее убийственный вид рака среди женщин. Шансы услышать такой диагноз растут с возрастом, как для женщин, так и для мужчин. Ульяна Супрун решила расширить знания общественности об этом заболевании.

Октябрь - месяц осведомленности о раке груди. На своей официальной странице в Facebook Ульяна Супрун посвятила новый пост, в котором собрала все, что нужно знать о раке молочной железы.

Если верить статистике, при обнаружении болезни на ранней стадии она успешно лечится: на 1 стадии - у 95% женщин, на 2 стадии - в 80%, на 3 стадии - у 50% женщин. Выявить болезнь поможет внимательное отношение к своему здоровью и самочувствию, а также регулярный скрининг и визиты к врачу, особенно в старшем возрасте.

Ульяна Супрун отмечает, что сейчас существует множество различных видео, инфографиков, ґайдов и алгоритмов самостоятельного осмотра груди, чтобы в домашних условиях выявить проблему. Впрочем, с таким методом самодиагностики есть небольшая проблема: фактически ни одно научное исследование не выявило, что это уменьшает смертность в результате самостоятельного выявления рака молочной железы, и многие зарубежные специалисты не рекомендуют врачам обучать своих пациенток проводить самодиагностику.

Однако, множество женщин все же обнаруживают рак самостоятельно, но происходит это чаще всего не из-за самодиагностики, а из-за простых наблюдений во время принятия душа, или же после "замечаний", на которые указывают их мужчины или партнеры. Впрочем, никто не запрещает Вам делать самодиагностику, главное - делать ее правильно. Для этого Супрун поделилась правильным алгоритмом.

"Это не значит, что надо перестать обращать внимание на свою грудь. Важно понимать разницу между выполнением самодиагностики и между здоровым пониманием как выглядят груди, которые они имеют особенности и тому подобное" - пишет Ульяна Супрун.

Чтобы понять, какой скрининг лучше делать и в каком возрасте, надо учитывать личные риски и именно на них обращать внимание. Какие же факторы повышают риск иметь рак грудной железы?

Риск увеличивается с возрастом.

История других болезней молочной железы, например, диагностирована атипичная гиперплазия железы.

Если у женщины был рак на одной груди, есть вероятность, что он может развиться на другой.

В семье у кого был рак грудной железы (риск увеличивается в 2-3 раза). Тем не менее, большинство людей с таким диагнозом не имеют семейной истории заболевания.

Определенные мутации генов, увеличивающих риск, могут передаваться от родителей к детям. Самые известные мутации генов называют BRCA1 и BRCA2. Эти гены могут значительно увеличить риск рака молочной железы и других видов рака, но они не делают рак неизбежным.

Раннее половое созревание: начало менструации до 12 лет увеличивает риск.

Позднее начало менопаузы после 55 лет.

Позднее рождения первого ребенка (после 30 лет) и / или никак использования грудного вскармливания (грудное вскармливание имеет защитный эффект).

Отсутствие беременностей и родов.

Ранний влияние источников радиации, например, если женщина получила лучевую терапию грудной клетки в детстве или молодом возрасте (до 30).

Женщины, которые принимают препараты гормональной терапии, сочетающие эстроген и прогестерон для лечения признаков и симптомов менопаузы, имеют повышенный риск. Риск уменьшается, когда женщины прекращают принимать эти лекарства.

Риски увеличивают также ожирение и злоупотребление алкоголем.

Наиболее эффективным скринингом, золотым стандартом в диагностике рака молочной железы, по праву является мамография. А вот по поводу того, в каком возрасте следует ее проходить, то тут рекомендации ведущих организаций в сфере здоровья отличаются. Вообщем, европейские рекомендации таковы: Делать маммографию следует раз в 2-3 года в возрасте 45-49. С 50 по 69 - раз в два года. 70-74 - раз в три года.

Ранее, Ульяна Супрун акцентировала внимание на проблемах ментального здоровья у пожилых людей и рассказала о нескольких факторах, которые могут указывать на психические заболевания у людей почтенного возраста.