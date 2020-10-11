Скачать
Воскресенье, 11.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные события недели: Лукашенко в СИЗО, уход Жванецкого со сцены и перемирие в Нагорном Карабахе
Главные события недели: Лукашенко в СИЗО, уход Жванецкого со сцены и перемирие в Нагорном Карабахе
Появилось эффектное видео боев с передовой в Нагорном Карабахе
Появилось эффектное видео боев с передовой в Нагорном Карабахе
Надаль разгромил Джоковича на пути к 13-му титулу на Ролан Гаррос (видео)
Надаль разгромил Джоковича на пути к 13-му титулу на Ролан Гаррос (видео)
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)

Коронавирус может оставаться на деньгах и телефонах намного дольше, чем считалось

Коронавирус может оставаться на деньгах и телефонах намного дольше, чем считалось
Обновлено 19:17 Сегодня Телеграф BBC
Вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19 может оставаться заразным на поверхностях вроде банкнот, экранах телефонов и нержавеющей стали до 28 дней.

Предыдущие лабораторные исследования показали, что SARS-Cov-2 может "выживать" в течение двух-трех дней на банкнотах и стекле и до шести дней на пластике и нержавеющей стали.

Но последнее исследование Австралийского национального научного агентства CSIRO показало, что вирус оказался "чрезвычайно устойчивым" и способен при температуре 20° C выживать в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных телефонов и бумажных банкнотах. 

Для сравнения, вирус гриппа может выжить в тех же условиях в течение 17 дней.

"Определение того, как долго вирус остается активным на разных поверхностях, позволяет нам более точно прогнозировать его распространение, смягчать последствия, а также лучше защитить наших людей", - сказал исполнительный директор CSIRO доктор Ларри Маршалл.

Исследование показало, что вирус выживает меньше времени при более высоких температурах. Так при 40° C он перестал быть заразным спустя 24 часа.

Всемирная организация здравоохранения пока не подтвердила не единого случая передачи Covid-19 через продукты питания или упаковку. 

Напомним, блогер и журналист Божена Рынска сообщила, что заболела "перемутировавшим" коронавирусом COVID-19.

А знаменитый британский врач Мириам Стоппард рассказала, что осложнения от коронавируса COVID-19 остаются с человеком даже после выздоровления. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
02 "Нужно учиться жить с этим": врач открыла, в каком состоянии остаются выздоровевшие от COVID-19
03 Во Франции столкнулись два самолета, никто не выжил (Видео)
04 Вакарчука в Раде заменит "киборг" с позывным "Богема"
05 Серьезные проблемы с сосудами и пневмония: украинка рассказала о разрушительных последствиях коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Беларуси: силовики избили демонстрантов в Минске (Видео)
Протесты в Беларуси: силовики избили демонстрантов в Минске (Видео)
Марш гордости: в Минск стягивают бронетехнику
Марш гордости: в Минск стягивают бронетехнику
Итоги 11 октября: новый план Украины по COVID-19, жесткий разгон протеста в Минске и ситуация в Карабахе
Вечерний дайджест: главные события 11 октября
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь